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Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 31.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kurban Bayramı öncesi 1,3 ton ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa 25 bin liradan satışa çıkarıldı.

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisinde Halil Şekerlisoy'a ait besihanede yetiştirilen boğalardan 1,3 ton ağırlığındaki "Paşa", görenlerin dikkatini çekiyor.

Besihane çalışanlarından Bayram Gazi, boğanın besihanede tamamen doğal ürünlerle, özel bakımla büyütüldüğünü söyledi.

"BAYRAMA KADAR SATIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Boğanın büyük cüssesi nedeniyle ilgi çektiğini belirten Gazi, "Boğamız 'Paşa'yı 25 bin liradan satışla çıkarttık. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kardeşi 'Boncuk'u ise 20 bin liradan satışa sunduk. İlgilenenler oluyor, bayrama kadar satışlarını gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat kurban bayramı Paşa Boğa

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