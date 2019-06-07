Tam 1 metre! Sahilde gören ekiplere haber verdi

Zonguldak Alaplı İlçesinde, sahile 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu. Edinilen bilgiye göre, Deniz açıklarından sahile akıntıyla sürüklenen 1 metre uzunluğunda 2 ölü yunus bulundu.
Yunusların, açıkta öldükten sonra akıntıyla sahile geldiği belirten vatandaşlar son aylarda yaşanan benzer vakalara anlam veremediklerini söyledi.
Yunuslar belediye yetkilileri tarafından inceleme yapıldıktan sonra olay yerinden kaldırıldı. (İHA)
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