Tam 1415 altın diskle kaplandı, inşası 37 yıl sürdü! Şehrin ortasına yerleştirdiler

Yapının yüzeyi, 1.415 adet altın kaplamalı disk ile oluşturulmuş özel bir sistemden oluşuyor. Güneş ışığını yansıtan bu yüzey, yapıyı gün boyunca değişen ışık oyunlarıyla adeta canlı bir görsel deneyime dönüştürüyor.

1415 ALTIN DİSKLE KAPLANAN DEV YAPI

Matrimandir’in en dikkat çekici özelliği, dış yüzeyini kaplayan 1.415 adet altın disk. Bu diskler paslanmaz çelik üzerine altın varak kaplama kullanılarak üretildi.

Uzaktan bakıldığında tek parça dev bir altın küre gibi görünse de, yakından incelendiğinde yüzeyin tamamen küçük parçalardan oluştuğu görülüyor. Bu yapı, ışığı farklı açılarda yansıtarak güçlü bir parlaklık etkisi yaratıyor.

Altın kaplama diskler aslında aynı değil. Yapıda:

954 adet dışa kavisli (konveks) disk

461 adet içe kavisli (konkav) disk kullanıldı. Bu farklı form, yüzeyde gölge ve ışık oyunları oluşturarak yapıya daha derin ve dinamik bir görünüm kazandırıyor.

İNŞASI ONLARCA YIL SÜRDÜ

Matrimandir projesi uzun yıllara yayılan bir süreçte tamamlandı. Altın disklerin montajı 2007 yılında bitti, yapı ise 2008 yılında tamamlandı. Bu uzun süre, projenin ne kadar karmaşık ve hassas bir mühendislik süreci gerektirdiğini ortaya koyuyor. Yapının her aşaması büyük bir dikkat ve sabırla inşa edildi.

GÜNEŞİ MERKEZE YÖNLENDİREN MİMARİ SİSTEM

Matrimandir’i özel yapan sadece dış görünümü değil. Yapı aynı zamanda güneş ışığını kontrollü şekilde merkeze yönlendiren bir sistemle tasarlandı. Bu sistem sayesinde ışık yalnızca aydınlatma değil, mimarinin bir parçası haline geliyor. İç mekânda oluşan atmosfer tamamen doğal ışık üzerinden şekilleniyor.

AUROVİLLE'İN SİMGESİ HALİNE GELDİ

Hindistan’ın Auroville topluluğunda yer alan Matrimandir, sadece bir yapı değil, aynı zamanda bölgenin en önemli mimari simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Altın küre formu, geometrik tasarımı ve ışıkla kurduğu ilişki sayesinde ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken yapılardan biri haline gelmiş durumda.

Not: Kullanılan görsel yapa zeka tarafından oluşturulmuştur.