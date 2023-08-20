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Tam 70 kilo verdi! Arabeskin kraliçelerinden Güllü'yü bir de şimdi görün! "Sen Güllü müsün gerçekten"

20.08.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Dönem dönem verdiği kilolarla gündem olan ünlü sanatçı, son haliyle olay oldu. Aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmayan Güllü'ye takipçilerinden 'Daha fazla zayıflama' uyarıları geliyor.

90'lı yılların en sevilen sanatçılarından biri olan Güllü, değişimiyle adından söz ettiriyor. Tam 70 kilo veren ünlü sanatçıyı görenler tanıyamıyor. Oldukça zayıfladığı görülen Güllü, sağlıklı olduğunu söylese de sevenlerinden 'Artık yeter' mesajları alıyor.

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Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Acımıyorsan, Kopamam Senden, Değmezmiş Sana ve Her Şeyim Oldun gibi şarkılarla hafızalara kazınan Güllü, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Uzun süredir sessizliğini koruyan ve kendi halinde bir hayat yaşamayı seçen ünlü sanatçı en son bir mekanda yaşadığı tartışma ile gündeme gelmişti.

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TAM 70 KİLO VERDİ, DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

Sahne almaya devam eden ve bir yandan da TikTok yayınları yapan Güllü'nün değişimi olay oldu.

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Tüp mide ameliyatı yaptırdığını açıklayan ünlü sanatçı ameliyat sonrasında tam 70 kilo verdi.

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Eski halinden eser kalmayan Güllü, yeni haliyle daha sağlıklı olduğunu ve bu halinden de çok memnun olduğunu her fırsatta söylüyor.

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'SABAH OLMADAN''I YENİDEN SÖYLEYECEK

Güllü yakın zamanda 'Sabah Olmadan' şarkısını yeniden söyleyeceğini ve yeni bir klip çekeceklerini açıkladı.

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TikTok canlı yayınında açıkladığı ve hayranlarını oldukça sevindiren bu haber karşısında Güllü gözyaşlarını tutamadı.

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