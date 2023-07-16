MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Tam 72 kilo vermişti! Vermem Seni Ellere'nin Hüsne'si Esin Gündoğdu'nun gizli aşkı ortaya çıktı!

Tam 72 kilo vermişti! Vermem Seni Ellere'nin Hüsne'si Esin Gündoğdu'nun gizli aşkı ortaya çıktı!

16.07.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verdiği kilolarla gündeme gelen Esin Gündoğdu, değişimiyle uzun süre konuşulmuştu. Şu sıralar ATV'de yayınlanan Vermem Seni Ellere dizisinde rol alan ünlü oyuncunun gizli aşkı ortaya çıktı.

Tam 72 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu,değişimiyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Sosyal medyada sevgilisiyle paylaşım yapan Gündoğdu'ya beğeni yağdı.

ezgif.com-webp-to-jpg (23)

Esin Gündoğdu Vermem Seni Ellere dizisinde Hüsne karakterini canlandırıyor.

ezgif.com-webp-to-jpg (24)

Çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen dizinin yeni bölümü öncesinde Esin Gündoğdu'dan aşk paylaşımları geldi.

esin-gundogdu-3-1680679298

Yayınlanacak olan yeni bölümde sevgilisinin de rol alacağını söyleyen ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede birçok kşi tarafından beğenildi.

b32eaa18-3543-42e4-a00f-001a0adc8480

Aşk Yeniden ve Yeni Gelin dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Gündoğdu, 1 Ocak 1977 tarihinde başkent Ankara'da dünyaya geldi.

af15d519-2c1d-4a35-be90-6d8049a21214

Avrupa Yakası dizisiyle oyunculuk kariyerine adım adan Esin Gündoğdu, Virgül tiyatrоsu ile uzun yıllar pek çok оyun sahneledi.

66560

Ünlü oyuncunun sinema sektöründe rol aldığı ilk yapım ise Şahan Gökbakar imzalı Recep İvedik 2 filmi oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O diziye şoke eden final kararı! Kimse beklemiyorduO diziye şoke eden final kararı! Kimse beklemiyordu
Anahtar Kelimeler:
Esin Gündoğdu sosyal medya ünlü oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti
Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.