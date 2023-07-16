Tam 72 kilo vermişti! Vermem Seni Ellere'nin Hüsne'si Esin Gündoğdu'nun gizli aşkı ortaya çıktı!

Tam 72 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Esin Gündoğdu,değişimiyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Sosyal medyada sevgilisiyle paylaşım yapan Gündoğdu'ya beğeni yağdı.

Esin Gündoğdu Vermem Seni Ellere dizisinde Hüsne karakterini canlandırıyor.

Çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen dizinin yeni bölümü öncesinde Esin Gündoğdu'dan aşk paylaşımları geldi.

Yayınlanacak olan yeni bölümde sevgilisinin de rol alacağını söyleyen ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede birçok kşi tarafından beğenildi.

Aşk Yeniden ve Yeni Gelin dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Gündoğdu, 1 Ocak 1977 tarihinde başkent Ankara'da dünyaya geldi.

Avrupa Yakası dizisiyle oyunculuk kariyerine adım adan Esin Gündoğdu, Virgül tiyatrоsu ile uzun yıllar pek çok оyun sahneledi.

Ünlü oyuncunun sinema sektöründe rol aldığı ilk yapım ise Şahan Gökbakar imzalı Recep İvedik 2 filmi oldu.

