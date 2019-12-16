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Tam 8.500 yıllık! Kolye yapıp boyunlarına takmışlar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Çatalhöyük’te yapılan arkeolojik kazılarda kolye ya da bilezik olarak kullanılmış 8.500 yıllık iki insan dişi keşfedildi. Bu kadar eski tarihlerde Anadolu’da insan dişlerinin takı eşyalarında kullanıldığı örnekler daha önce bulunmamıştı.

Neolitik dönem şehri olan Çatalhöyük’te 2013 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında bilerek delinmiş ve takılarda kullanmış 8.500 yıllık iki insan dişi bulundu. Dişler üzerinde yapılan makroskopik, mikroskopik ve radyografik analizler, dişlerin boncuk olarak kolye ya da bilezikte kullanıldığını doğruladı.

Takı olarak bulunan insan dişleri üzerindeki çalışmayı gerçekleştiren araştırmacıların, araştırmanın bulgularından yola çıkarak yazdıkları makale, Journal of Archaeological Science: Reports dergisinde yayınlandı.
8.500 yıllık insan dişleri ile ilgili makalenin yazarlarından Kopenhag Üniversitesi’nden arkeolog Scott Haddow, bulunan iki insan dişinin, takılarda kullanılan hayvan dişleri ve taşlar gibi bilinçli olarak delindiğini, dişlerin yoğun kullanımdan dolayı aşınma belirtileri gösterdiğini söylüyor.

İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA ALIP KULLANMIŞLAR

Scott Haddow, elde ettikleri delillerin iki dişin öldükten sonra iki yetişkin insandan alınmış olduğunu gösterdiğini söyledi. Haddow, “Dişlerin çiğneme yüzeylerindeki aşınma, bireylerin 30-50 yaş arasında olacağını gösteriyor. Her iki dişte de hastalık belirtisinin olmaması, iki dişin sahiplerinden öldükten sonra kafataslarından alındığını gösteriyor” dedi.

Arkeologlar daha önce Avrupa’da üst paleolitik ve neolitik dönemlerde süs eşyası olarak kullanılmış insan dişleri bulmuşlardı. Ancak aynı dönemler için Anadolu’da benzer şekilde kullanılan insan dişi daha önce bulunmamıştı. Çatalhöyük’te bulunan iki diş, bu alana dair ilk örnekler.

İLK KEZ DİŞLERİN TAKI OLARAK KULLANILDIĞI GÖRÜLDÜ

Araştırmacılardan Scott Haddow, ikincil mezar uygulamalarının Çatalhöyük’te sık görüldüğünü, ancak insan dişi ya da başka iskelet parçalarının kullanımının Çatalhöyük’te daha önce bulunan bir delili olmadığını belirtti. Haddow, bulunan insan dişlerinin estetik amaçlarla kullanıldığını, dişleri kolye olarak kullanan insan için de sembolik bir anlamı olduğunu açıkladı.

Scott Haddow, dişlerin süs eşyalarında kullanımı için dişin sahibi olan insan ve dişi takan insanın kimliğine bakmak gerektiğini söylüyor. Ancak örneklem çok küçük olacağı için insan dişlerinin Anadolu’da bu şekilde süs eşyası olarak kullanıldığı aynı dönem kalıntıları bulmak ve onları incelemek gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
kazı arkeolojik kazı çatalhöyük insan dişi takı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İLK MODERN İNSAN ŞİMDİKİ İNSAN OLAYDI,MAĞARADA YADA KORUNMASIZ BİNLERCE SENE KEŞİFSİZ YAŞAMAZDI,ÇÜNKİ BEYİNLERİ TAM GELİŞMEMİŞTİ.BU KEŞİF BİLE ADEM İLE HAVVA TEZİNİ ÇÖPE ATAR.EVRİMİ İNKAR EDEN TAŞ DEVRİNİ ,TUNÇ DEVRİNİDE İNKAR EDER.
nux33 Hz.adem ve Hz.Havva annemiz ilk yaratilanlardir. Ayrıca ewet evrim var. Dinozorlarda dünyanın oluşması bigbang ile oluştu hepsi tamam. dünyadaki ilk canlı suda meydana geldi oda tamam. Lakin dinazorlar cağında suanki insanoğlu yani aklı bari düşünebilen insan yoktu. maymunsu ve insan vucut yapısına benzer hayvan ve primatlar vardı. Eğer evrimleş diyiyorsan şuan ki insanlar neden evrimleşmedi peki derler yada hayatta ki diğer tüm canlılar. değişim neden bir yere kadar olduda birden sona erdi diye sorarlar insana değil mi? dini tam mana zahir anlamda bilmeyen ilmi de tam anlayamaz.
@bpshell_2019 yazdıklarınızı eleştirmiyorum lakin ekleme yapayım, evrim belli döngülerin ve dönemsel koşullardaki zorlamaların sonucu oluşan değişimlerdir. sadece zamanla açıklamak sığ olur. bu yüzden günümüzde ormandan gelen merhaba ben insan oldum diyen maymun yok. bilimi tam anlamıyla bilmeyen dini de yanlış yorumlar...
Asıl soru bunlar dinine :D çok möhim
@oozn O ZAMAN DİN MİN YOKTU HÜLOĞ.KENDİLERİNİ ZOR KORUYORLAR DİN NEREDE PEYGAMBER NEREDE.
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