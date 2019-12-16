Tam 8.500 yıllık! Kolye yapıp boyunlarına takmışlar

Neolitik dönem şehri olan Çatalhöyük’te 2013 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında bilerek delinmiş ve takılarda kullanmış 8.500 yıllık iki insan dişi bulundu. Dişler üzerinde yapılan makroskopik, mikroskopik ve radyografik analizler, dişlerin boncuk olarak kolye ya da bilezikte kullanıldığını doğruladı.

Takı olarak bulunan insan dişleri üzerindeki çalışmayı gerçekleştiren araştırmacıların, araştırmanın bulgularından yola çıkarak yazdıkları makale, Journal of Archaeological Science: Reports dergisinde yayınlandı.

8.500 yıllık insan dişleri ile ilgili makalenin yazarlarından Kopenhag Üniversitesi’nden arkeolog Scott Haddow, bulunan iki insan dişinin, takılarda kullanılan hayvan dişleri ve taşlar gibi bilinçli olarak delindiğini, dişlerin yoğun kullanımdan dolayı aşınma belirtileri gösterdiğini söylüyor.

İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA ALIP KULLANMIŞLAR

Scott Haddow, elde ettikleri delillerin iki dişin öldükten sonra iki yetişkin insandan alınmış olduğunu gösterdiğini söyledi. Haddow, “Dişlerin çiğneme yüzeylerindeki aşınma, bireylerin 30-50 yaş arasında olacağını gösteriyor. Her iki dişte de hastalık belirtisinin olmaması, iki dişin sahiplerinden öldükten sonra kafataslarından alındığını gösteriyor” dedi.