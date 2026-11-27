ABD Marblemount'ta yaşayan 38 yaşındaki Jason Henry, yaz boyunca memleketinin yaklaşık 16 kilometre güneyindeki Helena Ridge bölgesinde değerli taş aramaya başladı. Darrington'daki işletmelerde sergilenen ve bölgeden çıkarılan yeşim taşlarını gördükten sonra arama yapmaya karar veren Henry, uzun süre eli boş dönünce umudunu kaybetmeye başladı.

Arama çalışmalarının kendisini yorduğunu belirten Henry, artık bir şey bulması ya da zamanını başka bir işe ayırması gerektiğini düşünmeye başladığını anlattı.

DÜNYANIN DEĞERLİ TAŞLARI ARASINDA YER ALIYOR

Genellikle yeşil tonlarıyla bilinen nefrit, tektonik levhaların çarpışmasıyla ilişkili jeolojik süreçler sonucunda oluşan bir yeşim taşı türü olarak biliniyor. Nefrit ve daha çok Myanmar ile Guatemala'da bulunan jadeit, dünyanın değerli süs taşları arasında gösteriliyor.

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesi, nefrit üretimi ve ihracatında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olarak biliniyor. Takı ve dekoratif eşya üretiminde kullanılan bu taş, bölgede yıllık 10 milyon dolarlık bir sektör oluşturuyor. Washington eyaletinde ise nefrit daha nadir bulunuyor. Ancak Darrington çevresindeki dağ eteklerinde geçmişte de yeşim taşı çıkarılmış olması, Henry'nin aramalarını sürdürmesini sağladı.

YOSUNLARLA KAPLI BİR KAYA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Henry, 18 Haziran'da uzun yıllardır değerli taş arayan 72 yaşındaki Ed Molsee'nin tavsiyesine uyarak nefrit yataklarının yakınında bulunabilen serpantin mineralinin izini sürdü. Kayalık bir bölgeye ulaştıktan sonra yaklaşık 60 metre daha ilerleyen Henry, yerde yosunlarla kaplı, yaklaşık 46 santimetre uzunluğunda ve 30 santimetre genişliğinde bir kaya parçası fark etti. Ancak o sırada gördüğü bölümün yaklaşık 8 ton ağırlığındaki dev bir kayanın yalnızca yüzeyde kalan kısmı olduğunu henüz bilmiyordu.

KAYADAN PARÇA KOPARMAK İÇİN 100 KEZ VURDU

Bulduğu kayanın nefrit olabileceğini düşünen Henry, emin olmak için taştan küçük bir parça koparmaya çalıştı. Kayaya yaklaşık 100 kez vurduktan sonra bir parça koparabildiğini belirten Henry, taşın sertliğinden dolayı daha o sırada yeşim taşı bulmuş olabileceğini düşündüğünü anlattı.

Ertesi sabah Molsee'nin yardımıyla kayadan kesilen parçaların koyu ve açık yeşil tonlarına sahip olduğu görüldü. Ancak deneyimli taş arayıcısını asıl etkileyen, kayanın büyüklüğü oldu. Dev taşın bulunduğu yerden çıkarılması tam üç hafta sürdü. Molsee, Washington eyaletinde daha önce bu büyüklükte bir yeşim taşı çıkaran kimseyi tanımadığını belirterek keşfi "milyonda bir" olarak nitelendirdi.

EYALETTE BULUNAN EN BÜYÜK ÖRNEK OLABİLİR

Washington Doğal Kaynaklar Departmanı'nın önceki keşiflerle karşılaştırma yapabilecek kayıtları bulunmasa da kurumun sözcüsü Joe Smillie, kayanın eyalette bugüne kadar bulunan en büyük örnek olabileceğini söyledi. Mount Baker-Snoqualmie Ulusal Ormanı'ndaki kamu arazisinde bulunan taş için Henry ve Molsee, gerekli maden çıkarma hakkı başvurularını yaparak keşiflerini ilgili kurumlara kaydettirdi. Dev kaya daha sonra forklift ve kamyon yardımıyla Everson'daki bir yeşim taşı işleme tesisine taşındı.

SERVET DEĞERİNDE Mİ?

Dev yeşim taşı bulunmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de kayanın maddi değeri oldu. Ancak Makepeace'in incelemelerine göre bulunan taş, Kanada'da çıkarılan ve mücevher üretiminde kullanılan yüksek kaliteli yeşim taşlarıyla aynı nitelikte değil. Bu nedenle kayanın çok büyük bir servet kazandırması beklenmiyor. Buna karşın taşın dekoratif oymalar, süs eşyaları ve orta sehpa gibi mobilyaların üretiminde kullanılabileceği belirtiliyor. Makepeace, bu amaçla değerlendirilmesi halinde taşın alıcı bulabileceğini ifade etti. Uzman, keşfin maddi değerinin ötesinde Washington eyaletinin yeşim taşı tarihi açısından önemli olduğunu ve korunmaya değer bir örnek olabileceğini de vurguladı.