Günümüzde pek çok kişi özel hayatını ve yaşadığı sorunları sosyal medyada açıkça paylaşırken, bazıları en yakınlarına bile iç dünyasını anlatmakta zorlanıyor.

Üzüntüsünü, öfkesini, korkularını ve endişelerini dile getirmek yerine içine atan kişiler, çoğu zaman sorunlarıyla tek başına mücadele etmeyi seçiyor.

Ancak psikoloji alanındaki araştırmalar, duyguları sürekli bastırmanın ruhsal ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine işaret etti.

İNSANLAR DUYGULARINI NEDEN İÇİNE ATIYOR? İŞTE 5 NEDENİ

Harvard profesörü Leslie John'a göre insanların yaşadıklarını başkalarıyla paylaşmaktan kaçınmasının arkasında çeşitli psikolojik ve sosyal nedenler bulunuyor.

İşte kişilerin duygularını gizlemesine yol açan 5 temel neden:

1. Yargılanma korkusu: Kişiler yaşadıkları sorunları anlattıklarında eleştirilmekten veya yanlış anlaşılmaktan çekinebilir. Destek görmek yerine suçlanacaklarını düşünerek sessiz kalmayı tercih edebilirler.

2. Duygularını ifade edememek: Bazı insanlar ne hissettiklerini bilseler bile bunu kelimelere dökmekte zorlanır. Duygularını nasıl anlatacaklarını bilemedikleri için içlerine kapanabilirler.

3. Utanç duygusu: Yapılan bir hata, alınan yanlış bir karar veya yaşanan kişisel bir sorun, kişinin kendisini utanç içinde hissetmesine neden olabilir. Bu durum, sorunları paylaşmanın önünde engel oluşturabilir.

4. Suçluluk hissi: Yanlış bir ilişki tercihi, iş hayatında alınan hatalı bir karar ya da sonuçları önceden düşünülmeden yapılan bir davranış, kişinin kendisini suçlamasına yol açabilir. Kişi, bu nedenle yaşadıklarını başkalarına anlatmaktan kaçınabilir.

5. Yakınlarını üzmek istememek: Bazı kişiler ailelerinin, arkadaşlarının veya sevdiklerinin endişelenmesini istemediği için sorunlarını gizliyor. Kendi ihtiyaçlarını geri plana atarak çevresindekileri korumaya çalışıyor.

DUYGULARI SÜREKLİ BASTIRMAK HANGİ SORUNLARA YOL AÇIYOR?

Duyguları içine atmak, ilk etapta kişiye kendisini daha güvende hissettirebilir. Özellikle çatışmalardan kaçınan veya çevresinden olumsuz tepki almaktan korkan kişiler için susmak daha kolay bir seçenek gibi görünebilir. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık uzun vadede ciddi sorunlara zemin hazırlayabilir.

Duyguların sürekli bastırılması, stres seviyesinin yükselmesine ve kişinin duygusal açıdan daha kırılgan hale gelmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra sosyal ilişkilerde uzaklaşma, destek görememe, güven sorunları ve iletişim güçlükleri de ortaya çıkabilir.

STRES VE FİZİKSEL BELİRTİLER ARTABİLİR

İfade edilmeyen duygular ve sürekli bastırılan endişeler, vücudun stres tepkisini artırabilir. Bu süreçte kalp atış hızında yükselme ve terleme gibi fiziksel belirtiler görülebilir.

Sürekli sorunları düşünmek ve bunları kimseyle paylaşamamak, kişinin günlük yaşamını da etkileyebilir. İşe veya derslere odaklanmak zorlaşırken daha önce keyif alınan sosyal etkinlikler ve aktiviteler de zamanla anlamını yitirebilir.

KİŞİ ZAMANLA KENDİSİNİ DAHA YALNIZ HİSSEDEBİLİR

Duygularını paylaşmayan kişiler, çevrelerinden yeterince destek alamadıklarında yaşadıkları sorunlarla tek başlarına mücadele etmek zorunda kalabilir.

Biriken endişeler ve çözülmeyen problemler, kişinin kendisini daha çaresiz, kırılgan ve karamsar hissetmesine yol açabilir.

Üstelik duygularını ifade etmeyen kişilerin bu davranışı, yakın çevreleri tarafından yanlış yorumlanabilir.

Arkadaşları, aile üyeleri veya partnerleri, karşılarındaki kişinin kendilerine karşı ilgisiz olduğunu ya da aralarındaki ilişkiye önem vermediğini düşünebilir. Bu yanlış anlaşılmalar zamanla ilişkilerin zayıflamasına ve insanların birbirinden uzaklaşmasına neden olabilir.

DUYGULARI PAYLAŞMAMAK GÜVEN İLİŞKİLERİNİ DE ZEDELİYOR

Sağlıklı ilişkilerin temelinde karşılıklı iletişim ve güven bulunuyor. Kişinin sürekli içine kapanması, yaşadıklarını anlatmaması ve derin sohbetlerden kaçınması, yakın ilişkilerde duygusal mesafenin artmasına yol açabilir.

Özellikle romantik ilişkilerde veya aile bağlarında taraflardan birinin kendisini sürekli kapatması, diğer kişinin ilişkide bir sorun olduğunu düşünmesine neden olabilir. Böylece zamanla güven duygusu zayıflayabilir.

'İYİYİM' DEMEK ZAMANLA ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞEBİLİR

Duygularını uzun süre gizleyen kişilerde bu davranış zamanla otomatik bir tepkiye dönüşebilir. Başlangıçta yalnızca belirli sorunları anlatmaktan kaçınan kişi, ilerleyen süreçte gerçekten zorlandığı zamanlarda bile çevresine sürekli 'İyiyim, bir sorun yok' demeye başlayabilir.

Duyguları ifade etmek ertelendikçe bunu yapmak da zorlaşabilir. Kişi, sorunlarını paylaşmak yerine kendi içinde çözmeye alışır ve giderek daha fazla içine kapanabilir.

Uzmanların dikkat çektiği temel nokta ise duyguları paylaşmanın her şeyi herkesle anlatmak anlamına gelmediği.

Kişinin güvendiği insanlarla yaşadıklarını ve hissettiklerini paylaşabilmesi, ihtiyaç duyduğu desteği almasına yardımcı olabilir.

Duyguları sürekli bastırmak kısa süreli bir rahatlama sağlasa da uzun vadede stres, yalnızlık ve iletişim sorunlarının büyümesine neden olabilir.