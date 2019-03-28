Tam da tabak silip süpürmelik! Evde yapabileceğiniz 5 kebap tarifi

Daha önce fıstıklı kebap denemeyenler bu tarife uzak kalsalar da aslında biz, şiddetle denemelerini tavsiye ederiz. Et ve fıstığın uyumu gerçekten muazzam. Hazırlaması ise öyle düşündüğünüz gibi zor değil. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Hazırladığımız muazzam sosun içinde bekleyen tavuklar ızgarada mis gibi pişiyor, lezzetin tadına doyum olmuyor. Oldukça lezzetli ve farklı olan tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.
Balıkseverlerin karnını doyurmaya geldik :) Somon balığı kullanarak hazırladığımız kebabımız, kimyon ve limonla lezzetlendirdik. Yapımı son derece basit olan bu tarifimizle omega 3'e doyacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.
Osmanlı mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan yoğurtlu kebabı evinizde denemek ister misiniz? O zaman tık tık!
Rumeli mutfağının en meşhur yemeklerinden kebapçe son derece lezzetli bir et yemeği. Dana ve kuzu kıyma kullanılıyor işin içine bir de kuzunun karın boşluğu giriyor. Lezzeti de tam olarak buradan geliyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
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