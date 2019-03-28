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Tam da tabak silip süpürmelik! Evde yapabileceğiniz 5 kebap tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

Evde kebap işine girmek isteyen okuyucularımızı şöyle alabilir miyiz? Sizler için en lezzetli ve en yapılabilir kebap tariflerini bir araya getirdik, buyursunlar...

Tam da tabak silip süpürmelik! Evde yapabileceğiniz 5 kebap tarifi

Fıstıklı kebap

fıstıklı

Daha önce fıstıklı kebap denemeyenler bu tarife uzak kalsalar da aslında biz, şiddetle denemelerini tavsiye ederiz. Et ve fıstığın uyumu gerçekten muazzam. Hazırlaması ise öyle düşündüğünüz gibi zor değil. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Ekşi tatlı tavuk şiş kebap

ekşi

Hazırladığımız muazzam sosun içinde bekleyen tavuklar ızgarada mis gibi pişiyor, lezzetin tadına doyum olmuyor. Oldukça lezzetli ve farklı olan tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Somon şiş kebap

somon

Balıkseverlerin karnını doyurmaya geldik :) Somon balığı kullanarak hazırladığımız kebabımız, kimyon ve limonla lezzetlendirdik. Yapımı son derece basit olan bu tarifimizle omega 3'e doyacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.

Köfteli yoğurtlu kebap

yogurt

Osmanlı mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan yoğurtlu kebabı evinizde denemek ister misiniz? O zaman tık tık!

Kebapçe

kebapçe
Rumeli mutfağının en meşhur yemeklerinden kebapçe son derece lezzetli bir et yemeği. Dana ve kuzu kıyma kullanılıyor işin içine bir de kuzunun karın boşluğu giriyor. Lezzeti de tam olarak buradan geliyor. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.


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