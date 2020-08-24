Tam kararında biberli lor turşusu için ünlü şeften pratik tarif!

Dilerseniz kahvaltıda dilerseniz de meze olarak yiyebileceğiniz turşuyu tek başına öğün olarak da tüketebilirsiniz. Ekşi tadıyla yemeklerinizin eşlikçisi olan lor turşusu, görüntüsüyle de sofralarınıza büyüleyici bir görsellik katar. Damak tadınıza göre soslayarak lezzetine lezzet katmaya ne dersiniz?

HER SOFRAYA LAZIM BİBER TURŞUSUNUN MALZEMELERİ

Turşunun miktarı, kaç kişinin ne kadar tüketebileceğine göre farklılık gösterse de, yaklaşık 2 ya da 3 büyük kavanoz için gerekli malzemeler:

1-1,5 kg küçük kırmızı tombul biber

İç harcı için:

750 gram lor peyniri

İnce kıyılmış maydanoz 10-12 dal maydanoz ve dereotu

Sos için ise:

2 yemek kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı kişniş tohumu

7-8 adet defne yaprağı

3-5 dal taze biberiye ve kekik

1-1,5 su bardağı zeytinyağı

6-7 diş sarımsak

2,5 yemek kaşığı tuz

SOFRANIZI RENKLENDİREN TURŞU NASIL YAPILIR?