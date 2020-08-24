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Tam kararında biberli lor turşusu için ünlü şeften pratik tarif!

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Yaz mevsimi boyunca her öğün turşu yemeyi sevenlerden misiniz? O zaman biberli lor turşusu tam size göre! Rengarenk çeşitleri ile sofraları süsleyen biberler arasında tombul ve minik olanlar göze çarpar. Adı geçerken dahi ağzınızın sulanmasına sebep olan lor turşusu, diğer ismiyle çökelek, lezzeti ile damağınızı şahlandırır.

Tam kararında biberli lor turşusu için ünlü şeften pratik tarif!

Dilerseniz kahvaltıda dilerseniz de meze olarak yiyebileceğiniz turşuyu tek başına öğün olarak da tüketebilirsiniz. Ekşi tadıyla yemeklerinizin eşlikçisi olan lor turşusu, görüntüsüyle de sofralarınıza büyüleyici bir görsellik katar. Damak tadınıza göre soslayarak lezzetine lezzet katmaya ne dersiniz?

HER SOFRAYA LAZIM BİBER TURŞUSUNUN MALZEMELERİ

Turşunun miktarı, kaç kişinin ne kadar tüketebileceğine göre farklılık gösterse de, yaklaşık 2 ya da 3 büyük kavanoz için gerekli malzemeler:

  • 1-1,5 kg küçük kırmızı tombul biber

İç harcı için:

  • 750 gram lor peyniri

  • İnce kıyılmış maydanoz 10-12 dal maydanoz ve dereotu
    Sos için ise:

  • 2 yemek kaşığı karabiber

  • 2 yemek kaşığı kişniş tohumu

  • 7-8 adet defne yaprağı

  • 3-5 dal taze biberiye ve kekik

  • 1-1,5 su bardağı zeytinyağı

  • 6-7 diş sarımsak

  • 2,5 yemek kaşığı tuz

SOFRANIZI RENKLENDİREN TURŞU NASIL YAPILIR?

  • Biberleri yıkayıp kuruladıktan sonra kapaklarını çıkarabilirsiniz. İç kısımlarındaki tohumları temizleyip tekrar yıkayabilirsiniz.

  • Büyük bir kabın içerisine lor peyniri, tuz ve birkaç yemek kaşığı zeytinyağını ilave edip karıştırabilirsiniz. Dereotu ve maydanozları da ekleyip tekrar karıştırabilir ve biberler hazır oluncaya kadar buzdolabında bekletebilirsiniz.

  • Biberleri sertliklerine göre 3 ya da 5 dakika kadar sıcak suda pişirebilir ve renkleri değişir değişmez ocaktan alabilirsiniz. Daha sonra, renklerini korumaları için buzlu suyun içerisinde bekletebilirsiniz.

  • Biberlerin içerisine boşluk kalmayacak kadar peynirli harçla doldurabilirsiniz.

  • Kavanozların kenarlarına önce kekik ve biberiye yaprakları sonra biberleri dizebilirsiniz.

  • Ardından, tuzu kavanozlara pay edip sarımsak, defne yaprağı, kişniş tohumu ve sirke ekleyebilirsiniz.

  • Son adım, zeytinyağını kavanozlara koyup kapaklarını sıkı bir şekilde kapatarak buzdolabına kaldırmaktan oluşur.

  • Yaklaşık 7 ile 10 gün arasında buzdolabında bekledikten sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz.

    • DİKKAT DİKKAT!

    Biberli lor turşusunu tam kıvamında yapabilmeniz için uygulamanız gereken bazı detaylar var.

    • Turşuyu yaparken tuz koymayı unutmamanız gerekir. Tuzun koruyucu özelliği de olduğu için uzun süre bekletebilirsiniz.

    • Acı biber damak tadınıza uygunsa acı ve tatlı karışık kavanozlayarak farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Ayrıca, yeşil ve kırmızı biberleri birlikte kavanozlara yerleştirerek estetik bir sunum oluşturabilirsiniz.

  • Turşuyu küçük kavanozlarda saklayarak biberlerin tazeliğini ve lezzetini daha iyi koruyabilirsiniz.

  • Kavanozları oda sıcaklığında saklamanız peynirlerin bozulmasına sebep olabileceği için buzdolabında korumanız daha kolay olur.

  • Biberleri kavanozlara sıkı sıkı dizmeniz peynirlerin dağılmasını önler.

  • Kapak ile son sırada bulunan biberler arasında iki parmak boşluk bırakarak içerideki hava akımının rahat hareket etmesini sağlayabilirsiniz.

  • Biberleri kavanozlara yerleştirirken en sevdiğiniz taze baharatları koyabilir ve lezzetine lezzet katabilirsiniz.
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