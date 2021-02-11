Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması!

13'üncü yüzyıldan günümüze uzanan lokma tarifi, mis gibi kokusuyla sokaklarda gezenlerin başını döndürüyor. İzmir lokma tarifi olarak da anılan sevilen tatlıyı evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yaptıktan sonra şimdiye kadar lokma tatlısını denemediğiniz için üzüleceksiniz. Ustasından lokma tarifi ile artık bu lezzeti dışarıdan almak yerine sürekli evinizde yapmak isteyeceksiniz. Tam kıvamında denenmiş evde lokma tarifi ile çok kısa sürede harikalar yaratacaksınız.

LOKMA MALZEMELERİ

1 tatlı kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1/2 bardak ılık su

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

1 bardak su

Şerbeti için

2,5 su bardağı toz şeker

2 bardak su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Kızartmak için

Sıvı yağ

LOKMA YAPILIŞI

Öncelikle lokmanın şerbetini hazırlayarak işe başlıyoruz. Küçük ama derin boyda bir tencere içerisine iki buçuk su bardağı şekeri döküp, 2 su bardağı da suyu ekleyin.

Şerbetin daha yoğun bir kıvamının olması için içerisine bir dilim limon ilave edin.

Kaynayan ve kıvamını alan şerbeti soğuması için bir kenara bırakıyoruz.

Sıra lokma tatlısının hamurunu hazırlamaya geldi.

Bunun için seçtiğiniz kabın içerisine unu, suyu, mayayı, şekeri ve son olarak tuzu ilave edin.

Ardından bir çırpma teli ya da bir mikser yardımı ile bu malzemeleri iyice karıştırın.

Kek hamurundan daha yoğun bir kıvam elde edinceye kadar çırpma işlemini sürdürün.

Hamuru bir saat kadar mayalanması için bir kenara alın.

Hamurun mayalanmasının ardından büyük bir tencerenin içerisine sıvı yağı ilave edin ve iyice kızmasını bekleyin.

Hamur parçalarının yağın içinde yüzüyormuş gibi olacak şekilde yağ olmasına dikkat edin.

İyice kabardığından emin olduğunuz dinlenmiş hamurunuzdan ufak bir parça koparın ve elinizle yumruk yapın yumruğunuzun üzerinde kalan parçayı iyice kızaran yağın içerisine atın ve hamurun tamamı bitinceye dek bu işlemi yapın.

Hamurların iyice kızarması önemli. Bu arada kevgir ile hamur parçalarını çevirmeyi ihmal etmeyin.

Tamamen kızaran hamurları kevgirle iyice süzerek soğumaya bıraktığımız şerbetin içine atın.

İki dakika kadar şerbetin içinde tutup sonra bir servis tabağına dizin.

Tüm hamur bitene kadar bu işleme devam edin.



