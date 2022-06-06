YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi

Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi

06.06.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çayın yanına çıkardığınız poğaçalara, keklere, kurabiyelere en çok yakışacak tarif mercimek köftesi olabilir. Her lezzeti tamamlayacak bir tarif olan mercimek köftesinin tam kıvamını tutturmak zor olabiliyor. Ancak yapılan bu tarif ile mercimek köftesinde tam istediğiniz kıvamı tutturabileceksiniz.

Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi

Vazgeçilmezler arasında bulunan mercimek köftesini anneniz gibi lezzetli yapamıyor musunuz? İçerisine eklediğiniz malzemeleri doğru oranda ekleyerek tam istediğiniz kıvamı elde edebilirsiniz. Yapacağınız mercimek köftesinin tadı damağınızda kalacak. Oldukça lezzetli olan mercimek köftesi tarifini mutlaka denemelisiniz.

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 1,5 su bardağı ince bulgur
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 5 adet taze soğan
  • ½ demet maydanoz
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

  • Bol suda yıkadığınız kırmızı mercimeği sıcak suda kaynatın.
  • Üzerine ince bulguru ekleyin.
  • Kapağını kapattığınız tencerede ince bulguru şişmesi için mercimekle birlikte 15 dakika kadar bekletin.
  • Zeytinyağını bir tavada kızdırın.
  • Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın ve tavaya aktarın.
  • Doğradığınız soğanları 5 dakika kadar kavurun.
  • Sırasıyla; biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ekleyin
  • Soğanlı karışımı 3-4 dakika kadar kavurun.
  • Şişen bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harcı ekleyin.
  • Taze soğanları ve maydanozu ince ince kıyın. Doğranmış yeşillikleri ilave edin.
  • Malzemeleri yoğurmaya başlayın.
  • Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun.
  • Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde sıkarak şekil verin.
  • Servis tabağına aldığınız mercimekli köfteleri arzu ettiğiniz yeşilliklerle servis edin.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pideli arnavut paçası nasıl yapılır?Pideli arnavut paçası nasıl yapılır?
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Ülkeyi ağaya kaldıran reklam! "Hastalıklı ve iğrenç"

Ülkeyi ağaya kaldıran reklam! "Hastalıklı ve iğrenç"

"Ormanda grup seks yaptık" itirafını duyunca sinirlendi

"Ormanda grup seks yaptık" itirafını duyunca sinirlendi

Yeni sevgilisi cesur pozlarıyla büyüledi

Yeni sevgilisi cesur pozlarıyla büyüledi

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Yeşilçam'ın esmer güzeli yıllara meydan okuyor! Son hali inanılmaz

Yeşilçam'ın esmer güzeli yıllara meydan okuyor! Son hali inanılmaz

İlginizi Çekebilir

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.