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Tam Kıvamında Nohutlu Pilav Tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sofraların vazgeçilmezi aynı zamanda sokak lezzetleri arasında da en sevilenlerden olan nohutlu pilavı bu tarifle daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Püf noktaları inceleyerek nohut pilavı tarifini uygulayın; o muhteşem lezzeti mutfağınızdan sofralara taşıyın…

Tam Kıvamında Nohutlu Pilav Tarifi

İçindekiler

  • PİLAV NASIL YAPILIR?
  • Lezzetli Nohutlu Pilav Tarifi İçin İpuçları
  • ŞIK SERVİS ÖNERİLERİ
  • Nohutlu Pilavın Kalorisi

Sofraların vazgeçilmezi pilavı nohutlu olarak da sık sık tercih edenlerdenseniz kıvamında bir nohutlu pilav için aşağıdaki tarifi inceleyebilirsiniz. Eğer sokakta el arabasında yediğiniz nohutlu pilavın kıvamını ve tadını evde de tutturmak istiyorsanız sokak nohutlu pilav tarifini deneyebilirsiniz.

Tarifi inceleyerek ve püf noktalarına dikkat ederek her sulu yemeğin yanında sıklıkla tercih edilen pirinç pilavını nohutlu da yapabilir ve dilerseniz ana öğün olarak da kullanabilirsiniz.

4 Kişilik Nohutlu Pilav Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 1/2 su bardağı nohut (ıslatılmış ve hazır olmalı)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2-3 damla sirke
  • 1 tutam şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

PİLAV NASIL YAPILIR?

  • Bu tarifte 4 kişilik bir öğün hazırlayabilirsiniz. 2 kişilik nohutlu pilav tarifi için baldo pirinç ve su miktarı yarı yarıya düşürülmelidir.
  • Nohutlar bir gece öncesinden ıslatılmalıdır. Nohut sert bakliyat olduğu için yemek öncesinde ıslatılmazsa istediğimiz sürede pişmeyebilir ve bu sokak lezzetinin asıl ögesi, yemek içerisindeki fonksiyonunu gerçekleştiremeyebilir!
  • Islatılan nohutları düdüklü tencerede yaklaşık 10 dakika kadar pişirin (düdüklü tencere yoksa normal tencerede de pişirebilirsiniz ama biraz daha uzun bir süre gerekebilir, 30 ile 45 dk arası).
  • Nohutları pişirdikten sonra veya pişmesine yakın, pilav yapımına geçebilirsiniz. Pilav yapımına başlamadan önce pirinçleri de yaklaşık 10-15 dakika ıslatmanız gerekir. Pirinçler ıslandıktan sonra süzün.
  • Pilavı pişireceğiniz tencereye önce tereyağı ile sıvı yağ ekleyin ve orta ateşte eritin.
  • Tereyağını erittikten sonra süzülen pirinçleri tencereye boşaltın.
  • 3 ile 5 dakika arası pirinçleri kavurduktan sonra tencereye su eklemeniz gerekir.
  • Pilav pişirirken genellikle 1 bardak pirinç için 1,5 bardak su ölçeği kullanılır. Dolayısıyla 4 kişilik nohutlu pilav tarifi için kullandığınız 2 su bardağı pirinç için tencereye 3 su bardağı su ilave etmelisiniz.
  • Kaynar su eklerseniz pirinçler daha çabuk pişer ama vaktiniz bol ise tabii ki ılık su da ekleyebilirsiniz, o mutfağın şefi sizsiniz!
  • Suyu ekledikten sonra damak zevkinize göre gereği kadar tuz, şeker ve sirke ekledikten sonra pilav tenceresini kısık ateşe alıp, tencerenin kapağını kapatmalısınız.
  • Pirinçler suyunu iyice çekince ocaktan alın, kapağın üzerine bir havlu örtüp yaklaşık 20 dakika dinlenmeye bırakın.
  • Bu esnada nohutları da süzün, pilav dinlendikten sonra ister karıştırarak ister pilavın üzerine koyarak servis edin.

Lezzetli Nohutlu Pilav Tarifi İçin İpuçları

  • Pirinçleri ıslattığınız suya 2 damla limon suyu eklerseniz, pirinçler çok daha beyaz görünür.
  • Nohutları pişirirken düdüklü tencereye veya normal tencereye yarım çay kaşığı kimyon ilave edebilirsiniz. Kimyon, nohutlarınızı çok daha lezzetli kılar.
  • Eğer nohutlarınızı 1 gece öncesinden ıslatacak vaktiniz olmadıysa, kaynar su kullanarak da nohutlarınızı pilavı pişirmeden önce hazır hale getirebilirsiniz. Yaklaşık 45 dk – 1 saat arası bir süre nohutlarınızı kaynar suda bekletirseniz benzer işlevi görecektir. Akabinde düdüklü tencerede veya normal tencerede pişirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ama nohutların iyice sulu ve leziz olması için 1 gece öncesinden ıslatmayı atlamamanız tavsiye edilir.

ŞIK SERVİS ÖNERİLERİ

En güzel nohutlu pilav tarifini servis ederken tabağın üzerine az zeytinyağı dökebilir veya bir tutam maydanoz ekleyebilirsiniz. Maydanozu kıyarak da tabağa serpebilirsiniz. Bununla birlikte bazı aşçılar soğanla da bu yemeği servis ederler.

Karabiber, tuz gibi baharatların kullanımı genellikle damak zevklerine göre çok değişir, bu nedenle servis ederken karabiber veya tuz miktarının öğünü yiyen kişiye bırakılması tavsiye edilir.

Nohutlu pilavı turşu ve ayranla da servis edebilirsiniz. Aynı zamanda nohutlu pilavın yanına çoban salatası da yapabilirsiniz.

Nohutlu Pilavın Kalorisi

100 gramlık bir öğünde yaklaşık 169 kalori bulunur. Evde yaptığınız zaman 1 kişilik tabak yaklaşık 150 gram gelir. Nohutlu pilav öğününün yüzde 74’ü karbonhidrat, yüzde 10’u protein, yüzde 15’i yağ içerir. Bakliyatlar genel olarak yüksek karbonhidrat içerdiğinden ve nohut da en fazla karbonhidrat bulunduran bakliyatlardan biri olduğundan, bir öğün nohutlu pilavdan yüksek miktarda karbonhidrat alırsınız. Bu nedenle nohutlu pilav yerken ekmeği az tüketmeniz önerilir.

Pirinç pilavı da yüksek miktarda şeker içerdiği için özellikle kilo kontrolü yapanlar dikkatli tüketmelidir.

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