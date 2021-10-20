Tam kıvamında tarifler hazırlamanıza yardımcı olacak mutfak gereçleri

Ünlü şeflerin de dediği gibi: “İyi bir reçeteniz yoksa nasıl bir şef olduğunuzun anlamı yok.” İşte yemek tariflerine bire bir uymak bu kadar önemli. Hamurun cıvık olması ve tatlı şerbetinin tutmaması gibi mutfakta kabusu yaşatan tüm sorunların nedeni ölçüyü tutturamamak. Siz de hala bu sorunları yaşıyorsanız ölçüm yapan mutfak gereçleriyle henüz tanışmamışsınız demektir. Önerdiğimiz mutfak gereçleriyle misafirlerinizi kıskandıracak tariflere imza atacaksınız. Kendi mutfağınızın usta şefi olmaya hazır olun, başlıyoruz.

1. Karışık tariflerin hakkından ölçü kaplarıyla gelebilirsiniz

En sevdiğimiz tatlının tarifine bakarken '100 gram pudra şekeri' gibi ifadeler gördüğümüzde hepimiz bir an için durup düşünüyoruz. Yemek kaşığıyla su bardağı arasında gidip geldiğimiz o anlarda doğru ölçüyü tutturabilmemiz oldukça zor. Bu ikilemin sonu çoğu kez hamurun çok cıvık veya katı olmasıyla sonuçlanıyor. Buffer Wow Pratik Ölçü Kapları'yla hamur işlerinizi mutlu sona ulaştırabilirsiniz. 5 farklı ölçüde kaşığı bulunan ürün, tüm yemek tariflerinde size büyük kolaylık sağlayacak.

250 ml’den 7,5 ml’ye farklı ölçü kapları olan ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

2. Hamur işlerinin en büyük yardımcısı: Hamur açma matı

Poğaça veya böreklerinizin büyüklüğü birbirine tutmuyorsa bir hamur açma matıyla bu sorunu çözebilirsiniz. Üzerinde ölçü bulunan hamur açma matlarıyla tam elinizdeki tarife uygun büyüklükte hamurlar açabilir, yaptığınız hamur işlerinin boyut ve inceliklerini tam tarife uygun şekilde tutturabilirsiniz. Üstelik kaydırmaz tabanlı bu matlar, hamur açmayı ve yoğurmayı daha kolay hale getiriyor. "Her yer un oldu." demeden hamur işi yapabilirsiniz çünkü bu mat sayesinde tezgahınız kirlenmeyecek. Bulaşık makinesinde yıkanabilen mat, aynı zamanda kolayca katlanarak saklanabilir.

Birçok yönden mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak ürünü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Süt, un, yağ… Tarifteki tüm malzemeler ilk önce bu kaptan geçecek

Kusursuz tariflere imza atmanız için harika bir önerimiz var. Refikadan Ölçü Kabıyla katı veya sıvı her türlü gıdayı ölçerek yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Ergonomik tutma kısmı sayesinde bir eliniz hamurdayken diğer elinizdeki ölçü kabıyla hamurunuza biraz daha un ekleyebilirsiniz. Isıya dayanıklı bu kapla kaynayan sütünüzü ölçülü kullanmak için soğumasını beklemenize gerek yok. Kolay temizlenebilmesi de bu ürünün artılarından biri. Ölçü kabınızı korkmadan bulaşık makinesine atabilirsiniz, merak etmeyin üzerindeki ölçü çizgileri silinmez.

Her yemek tarifinde yardımcınız olacak ürünü buraya tıklayarak satın alabilir ve lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

4. Tariflerin vazgeçilmezi su bardakları durur mu hiç? Artık onlar da ölçülü

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Hemen hemen her tarifte su bardağı kullanılır; 1 su bardağı pirinç, bir su bardağı un gibi ifadelere yemek yapan herkes aşina. Tariflerde hayatımızı kolaylaştıran su bardağına bir de ölçü çizgileri eklense nasıl olur? Arda Türkmen Ölçü Bardağı Seti bizce harika olmuş. 3’lü sette yer alan klasik su bardakları ile yemek yapmak artık daha kolay. Her bardakta yer alan ölçü ve ml. değerleriyle tam kıvamında tarifler hazırlayabilirsiniz.

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5. Bu ürün tek başına bütün yemek tariflerinde size yardım edecek

Mutfakta kullanışlı ürünleri seviyorsanız şimdi sizi tanıştıracağımız ürüne hayran kalacaksınız. Yemek tarifinin her aşamasında size yardımcı olacak o ürün Joseph Joseph 3 Parçalı Gıda Hazırlama Seti. Bu kullanışlı sette 2,5 litrelik karıştırma kabı, ölçüm kabı ve meyve sıkacağı bir arada bulunuyor. Meyve sıkacağıyla sıktığınız meyve sularını ölçülü bir şekilde hamur işlerinizde kullanabilirsiniz. İsterseniz ölçü kabıyla malzemeleri karıştırma kabına ekleyebilir, 2,5 litrelik kapta kolayca karıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu ürün tam bir yardımcı şef!

Bu kullanışlı seti daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Mutfakların popüler ürünü: Hassas mutfak terazisi

Son zamanlarda mutfakta kullanılan hassas terazilerin popülerliği arttı. Daha önce profesyonel mutfaklarda kullanılan bu teraziler, artık birçok evin mutfağında yerini aldı. Hazırlayacağınız tariflerde hassas ölçüler kullanmanız gerektiğinde bu teraziler en büyük yardımcınız olabilir. Gramajı düşük olan gıdaları ölçmenize yarayan mutfak terazileriyle en zor tarifleri dahi yapmaktan korkmayacaksınız. Pratikliği sayesinde en çok tercih edilen mutfak terazilerinden biri Arsimo Hassas Terazi. LCD ekranlı bu ürünle 10 kiloya kadar ölçüm yapmanız mümkün.

Her türlü gıdayı ölçmenize olanak tanıyan mutfak terazisini buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

7. Mükemmel bifteklerin sırrı: Gıda Termometresi

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İçi sulu, az ya da orta pişmiş harika biftekler, kurumadan tam kıvamında pişmiş leziz tavuklar yapmak için gıda termometresine ihtiyacınız var. Sadece et pişirirken değil, kekin içinin pişip pişmediğini anlamak için de bu termometreleri kullanabilirsiniz. Profesyonel şeflerin bile kullandığı gıda termometreleriyle misafirlerinize harika yemekler hazırlayabilir ve onları şaşırtabilirsiniz. Bunun için size Sunydog Dijital Gıda Termometresini önerebiliriz. Katlanabilir yapıdaki termometrenin iğne şeklindeki ucuyla pişmekte olan gıdaların sıcaklığını ölçebilir, dijital ekrandan sıcaklık verilerini takip edebilirsiniz.

Size hız ve doğruluk kazandıracak gıda termometresini buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

8. O tatlı muffinlere, şekilli kurabiyelere de bir ölçü getirmenin zamanı geldi

Yaptığımız hamur işlerinin boyutları birbirinden farklı olunca canımız sıkılmıyor değil. Misafir tabaklarında farklı boyutlarda duran, neredeyse analı kızlı çorbasındaki köfteleri andıran kurabiyeler hiç de hoş durmuyor. Merak etmeyin, hamur işi boyutlarını tutturamayan tek kişi değilsiniz. Öyle olsaydı bu soruna çözüm getirecek ürünler olmazdı, değil mi? Ölçekli Porsiyon Dağıtıcısı'yla tüm hamur işlerini fabrikadan çıkmış gibi aynı boyutta yapabilirsiniz. Hazırladığınız karışımı dağıtıcı haznesine koyun, kulpta yer alan kolu çekerek hamurları ölçü çizgisine dikkat ederek aynı oranda dağıtın. İşte hepsi bu kadar!

Hayatınızı kolaylaştıracak bu pratik ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

9. Kaşıkları da biraz dijitalleştirsek fena olmaz, değil mi?

Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı birçok alan var, neden yemek yaparken de bundan faydalanmayalım ki? O zaman tariflere uymak için kullandığınız tatlı ve yemek kaşıklarını bir kenara bırakın. Sahneye dijital ölçü kaşığını alalım! Şaşırtıcı özellikteki bu kaşık, hassas ölçüm yaparak dijital ekranıyla tüm gıdaların ağırlığını gösteriyor. Bu kaşığı sadece yemek yaparken değil, günlük diyet listenizi bire bir uygulamak için de kullanabilirsiniz. Düşük enerji tüketimiyle çalışan kaşık, kullanmadığınız durumlarda kendi kendine kapanma özelliğine sahip.

Pratik bir şekilde her şeyi ölçebileceğiniz, tarif ve diyet listelerine uymanızı sağlayacak ölçüm kaşığını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

10. Bu öneri kahve konusunda özel zevkleri olanlara



Bir kahveseverseniz mutlaka bir french pressiniz vardır. Kahvenizde farklı aromalar kullanarak değişik lezzetler elde ediyorsanız o nefis kahve tadına ulaşmak için french pressiniz ölçülü olmalı. Üstelik size önereceğimiz french pressi ocakta da kullanabilirsiniz. Kahve sevdalılarını daha fazla heyecanlandırmadan ürünü tanıtalım. Bayev Press Demlik, 3 özelliği bir arada sunuyor. Bu french pressi ocakta demlik olarak kullanabilir, ölçülü cam haznesiyle başta kahve aromaları olmak üzere birçok gıdayı ölçebilir ve tabi ki kahve veya bitki çayınızı süzebilirsiniz.

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