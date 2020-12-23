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Tam kıvamında yapılıyor, tane tane dökülüyor: Mevlevi pilavı tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.12.2020 11:40 | Son Güncelleme:
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Tam kıvamında yapılıyor, tane tane dökülüyor: Mevlevi pilavı tarifi

Bulgur pilavı, pirinç pilavı, mevlevi pilavı gibi yemekler hem lezzetli hem de besleyici olduklarından dolayı sıklıkla tercih edilir. Özellikle nohutlu pirinç pilavı ise sokak yemekleri kültürünün önemli bir parçası. Giderek de ilgi gören ve nohutlu pilav üzerine kurumsallaşan restoranlar da mevcut. Ancak mevlevi pilavı, nohutlu pilava kıyasla bol malzemeli ve daha çok uğraş gerektiren bir tariftir. El lezzetinize güveniyorsanız mutfağınızda mevlevi pilavını hazırlamanın tadını çıkarabilirsiniz.

Her yemek belli bir çaba ister ancak pilav yapmak yeteneklerini kanıtlamak isteyenler için biçilmiş bir kaftandır. Dünya üzerinde asırlık kültürlerin birçoğunda pilavın yeri vardır. Kıvamı ideal olmayan lapa pilavların ise genel olarak bu kültürlerde yeri yoktur. Kıvamını tutturmanın daha önemli olduğu mevlevi pilavını denemek istiyorsanız tarifi karşınızda...

TAM KIVAMINDA MEVLEVİ PİLAVI TARİFİ

PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kilo kestane

Yarım su bardağı nohut

İki adet tavuk göğsü

İsteğe bağlı miktarda kuş üzümü

Tuz ve karabiber

İki su bardağı pirinç

İki ya da üç tane havuç

KIVAMLI MEVLEVİ PİLAVININ YAPILIŞ ADIMLARI

Öncelikle tarife, tavuk göğsünü bir tencerede haşlayarak başlamalısınız.

Tavuk göğsü yeterince haşlandıktan sonra ocaktan alın ve tavukları didikleyin.

Bu sırada tavuktan kalan tenceredeki suyu dökmeyin çünkü daha sonra pilavda kullanacaksınız.

Ardından aynı şekilde tavuk gibi nohutların da haşlama işlemini yapın.

Başka bir ateş üzerinde de kestaneleri iyice pişirin.

Pişirdiğiniz kestaneleri kabuklarından ayırın ve iki eşit parçaya bölün.

Diğer bir yandan da kesme tahtası üzerinde havuçlarınızı küp küp olacak şekilde doğrayın.

Küp küp havuçları ocağa alın ve biraz soteleyin.

Bu işlemleri bitirdikten sonra pilavı yapacağınız tencereye tavuğu, kuş üzümünü, kestaneyi, nohudu ve havucu koyun.

Bir taraftan başka tavaya pirinçleri kavurmak için bir miktar yağ ekleyin.

Tavada pirinçler yeterince kavrulunca diğer malzemelerin olduğu tencereye bu pirinçleri ilave edin.

Tavuk göğüslerini haşlama işleminden kalan suyu, normal suyu ve bir miktar tuzu pirincin alabileceği miktarda tencereye ekleyin.

Bu eklediğiniz malzemeler ile birlikte pilavınızı pişirmeye bırakın.

Suyu tam çekinceye kadar pilavınızı pişirin.

Tamamen piştiğinden emin olduktan sonra üzerine karabiber serpiştirin ve en az yarım saat dinlendirin.

Dinlendirme işlemi bittikten sonra sevdiklerinizle beraber yiyebileceğiniz harika bir lezzet hazırlamış olursunuz.

Ayrıca isterseniz tavuk göğsü kullanmak yerine kuzu etini pilavınızın içinde tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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