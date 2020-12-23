Tam kıvamında yapılıyor, tane tane dökülüyor: Mevlevi pilavı tarifi

Her yemek belli bir çaba ister ancak pilav yapmak yeteneklerini kanıtlamak isteyenler için biçilmiş bir kaftandır. Dünya üzerinde asırlık kültürlerin birçoğunda pilavın yeri vardır. Kıvamı ideal olmayan lapa pilavların ise genel olarak bu kültürlerde yeri yoktur. Kıvamını tutturmanın daha önemli olduğu mevlevi pilavını denemek istiyorsanız tarifi karşınızda...
Yarım kilo kestane
Yarım su bardağı nohut
İki adet tavuk göğsü
İsteğe bağlı miktarda kuş üzümü
Tuz ve karabiber
İki su bardağı pirinç
İki ya da üç tane havuç
Öncelikle tarife, tavuk göğsünü bir tencerede haşlayarak başlamalısınız.
Tavuk göğsü yeterince haşlandıktan sonra ocaktan alın ve tavukları didikleyin.
Bu sırada tavuktan kalan tenceredeki suyu dökmeyin çünkü daha sonra pilavda kullanacaksınız.
Ardından aynı şekilde tavuk gibi nohutların da haşlama işlemini yapın.
Başka bir ateş üzerinde de kestaneleri iyice pişirin.
Pişirdiğiniz kestaneleri kabuklarından ayırın ve iki eşit parçaya bölün.
Diğer bir yandan da kesme tahtası üzerinde havuçlarınızı küp küp olacak şekilde doğrayın.
Küp küp havuçları ocağa alın ve biraz soteleyin.
Bu işlemleri bitirdikten sonra pilavı yapacağınız tencereye tavuğu, kuş üzümünü, kestaneyi, nohudu ve havucu koyun.
Bir taraftan başka tavaya pirinçleri kavurmak için bir miktar yağ ekleyin.
Tavada pirinçler yeterince kavrulunca diğer malzemelerin olduğu tencereye bu pirinçleri ilave edin.
Tavuk göğüslerini haşlama işleminden kalan suyu, normal suyu ve bir miktar tuzu pirincin alabileceği miktarda tencereye ekleyin.
Bu eklediğiniz malzemeler ile birlikte pilavınızı pişirmeye bırakın.
Suyu tam çekinceye kadar pilavınızı pişirin.
Tamamen piştiğinden emin olduktan sonra üzerine karabiber serpiştirin ve en az yarım saat dinlendirin.
Dinlendirme işlemi bittikten sonra sevdiklerinizle beraber yiyebileceğiniz harika bir lezzet hazırlamış olursunuz.
Ayrıca isterseniz tavuk göğsü kullanmak yerine kuzu etini pilavınızın içinde tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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