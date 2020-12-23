Tam kıvamında yapılıyor, tane tane dökülüyor: Mevlevi pilavı tarifi

Her yemek belli bir çaba ister ancak pilav yapmak yeteneklerini kanıtlamak isteyenler için biçilmiş bir kaftandır. Dünya üzerinde asırlık kültürlerin birçoğunda pilavın yeri vardır. Kıvamı ideal olmayan lapa pilavların ise genel olarak bu kültürlerde yeri yoktur. Kıvamını tutturmanın daha önemli olduğu mevlevi pilavını denemek istiyorsanız tarifi karşınızda...

TAM KIVAMINDA MEVLEVİ PİLAVI TARİFİ

PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kilo kestane

Yarım su bardağı nohut

İki adet tavuk göğsü

İsteğe bağlı miktarda kuş üzümü

Tuz ve karabiber

İki su bardağı pirinç

İki ya da üç tane havuç

KIVAMLI MEVLEVİ PİLAVININ YAPILIŞ ADIMLARI

Öncelikle tarife, tavuk göğsünü bir tencerede haşlayarak başlamalısınız.

Tavuk göğsü yeterince haşlandıktan sonra ocaktan alın ve tavukları didikleyin.

Bu sırada tavuktan kalan tenceredeki suyu dökmeyin çünkü daha sonra pilavda kullanacaksınız.

Ardından aynı şekilde tavuk gibi nohutların da haşlama işlemini yapın.

Başka bir ateş üzerinde de kestaneleri iyice pişirin.

Pişirdiğiniz kestaneleri kabuklarından ayırın ve iki eşit parçaya bölün.

Diğer bir yandan da kesme tahtası üzerinde havuçlarınızı küp küp olacak şekilde doğrayın.