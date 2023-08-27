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    4. Tam mevsimi: Kızılcık şerbeti nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde lezzetli kızılcık şerbeti tarifi

    Tam mevsimi: Kızılcık şerbeti nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde lezzetli kızılcık şerbeti tarifi

    27.08.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Lokman Hekim'in "Bunu içen doktor yüzü görmüyor!" diye tarif ettiği kızılcık şerbetinin pek çok faydası bulunuyor. Mayhoş bir lezzete sahip olan kızılcık meyvesi kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Mevsimi gelmişken kızılcık şerbeti yapmanın tam zamanı. Peki, Kızılcık şerbeti nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde lezzetli kızılcık şerbeti tarifi ve kızılcık meyvesinin faydaları...

    Kızılcık meyvesinin tam mevsimi gelmişken kızılcık şerbeti yapılmaya başladı. Sadece eylül ve ekim aylarında taze olarak tüketilebilen kızılcığın dört mevsim tüketilebilmesi için reçeli, marmelatı ve tarhanası yapılıyor. Bunların yanında katkısız ve doğal içecek sevenlerin tercih ettiği kızılcık suyu ve kızılcık şerbeti de oldukça seviliyor. Kızılcığın faydaları da saymakla bitmiyor. İşte kızılcık şerbeti tarifi ve kızılcık meyvesinin faydaları...

    KIZILCIK ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

    Doğal ve sağlıklı bir meyve suyu yaparak sofraları renklendirmek istiyorsanız tam mevsimi olan kızılcık meyvesinden bu kızılcık şerbeti tarifini denemelisiniz.

    Kızılcık şerbeti tarifi malzemeler;

    • 500 gr kızılcık
    • 2 litre su
    • 2 su bardağı toz şeker
    • 1 adet çubuk tarçın
    • 3-4 adet karanfil

    kızılcık şerbetii

    Kızılcık şerbeti yapılışı;
    Kızılcık şerbeti için tencereye yıkadığımız kızılcıkları alalım. Üzerine şeker, tarçın, karanfil ve suyu ekleyerek 15-20 dakika, kızılcıklar yumuşayıp rengini salana kadar kaynatalım. Kızılcıklar yumuşadıktan sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Kızılcık şerbetimiz soğuduktan sonra üzerine temiz bir tülbent geçirdiğimiz kabın içerisine suyunu süzelim. Tülbentte kalan posaların güzelce suyunu sıkalım. Kızılcık şerbetinizi ağzı kapaklı bir sürahi ya da kavanoza alarak dolapta saklayabilirsiniz. Kızılcık şerbetiniz hazır.

    AFİYET OLSUN!

    kızılcık meyvesi 2

    KIZILCIK HANGİ VİTAMİNLERİ İÇERİR?

    • Kızılcık üksek lif oranına sahip, etli, sulu ve kırmızı küçük bir meyvedir.

    • Taze meyve olarak sıklıkla tercih edilen kızılcık, K, E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

    • Ayrıca manganez, bakır, demir ve kalsiyum mineralleri de içeren kızılcığı asıl önemli yapan ise melatonin hormonu içeriğidir.

    kızılcık meyvesi

    KIZILCIK MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

    • Ağız sağlığını destekler
    • Bağışıklık sistemini güçlendirir
    • İltihap giderici özelliği bulunur
    • Üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirir
    • Kabızlığın giderilmesine yardımcı olur
    • Cinsel gücü arttırıcı afrodizyak etkisi vardır
    • İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir
    • Mide ülserine karşı koruma sağlar
    • Kalp ve damar sağlığını korur
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