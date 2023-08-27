Tam mevsimi: Kızılcık şerbeti nasıl yapılır, malzemeleri neler? Evde lezzetli kızılcık şerbeti tarifi

Kızılcık meyvesinin tam mevsimi gelmişken kızılcık şerbeti yapılmaya başladı. Sadece eylül ve ekim aylarında taze olarak tüketilebilen kızılcığın dört mevsim tüketilebilmesi için reçeli, marmelatı ve tarhanası yapılıyor. Bunların yanında katkısız ve doğal içecek sevenlerin tercih ettiği kızılcık suyu ve kızılcık şerbeti de oldukça seviliyor. Kızılcığın faydaları da saymakla bitmiyor. İşte kızılcık şerbeti tarifi ve kızılcık meyvesinin faydaları...
Doğal ve sağlıklı bir meyve suyu yaparak sofraları renklendirmek istiyorsanız tam mevsimi olan kızılcık meyvesinden bu kızılcık şerbeti tarifini denemelisiniz.
Kızılcık şerbeti tarifi malzemeler;
Kızılcık şerbeti yapılışı;
Kızılcık şerbeti için tencereye yıkadığımız kızılcıkları alalım. Üzerine şeker, tarçın, karanfil ve suyu ekleyerek 15-20 dakika, kızılcıklar yumuşayıp rengini salana kadar kaynatalım. Kızılcıklar yumuşadıktan sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Kızılcık şerbetimiz soğuduktan sonra üzerine temiz bir tülbent geçirdiğimiz kabın içerisine suyunu süzelim. Tülbentte kalan posaların güzelce suyunu sıkalım. Kızılcık şerbetinizi ağzı kapaklı bir sürahi ya da kavanoza alarak dolapta saklayabilirsiniz. Kızılcık şerbetiniz hazır.
AFİYET OLSUN!
Kızılcık üksek lif oranına sahip, etli, sulu ve kırmızı küçük bir meyvedir.
Taze meyve olarak sıklıkla tercih edilen kızılcık, K, E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.