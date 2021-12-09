Kış mevsiminin damak çatlatan lezzeti: Fırında hafif ve besleyici palamut tarifi

Faydaları uzun uzun anlatılabilecek bir besin olan palamudu pişirdiğiniz zaman, en fazla bir dilim ekmek ve salata ile muhteşem bir balık sofrası kurmanız mümkün. Hele de vereceğimiz fırında palamut tarifiyle belki de salata yapmanıza bile gerek kalmayabilir. Çünkü tarifimizin içinde bolca sebze bulunuyor. Pilav veya makarna yerine de içine koyduğunuz patatesler harika bir eşlikçi oluyor. Kollarınızı sıvayın, oldukça hafif ve besleyici bir palamut tarifi geliyor!
MALZEMELER
1 yuvarlak doğranmış palamut (Kişi sayısına göre artırabilirsiniz.)
1 küçük patates
1 küçük soğan
2 sivri biber
1 diş sarımsak
1 orta boy domates
Yarım ince dilimlenmiş limon (kabuğuyla birlikte)
Yarım limon suyu
Birkaç dal maydanoz
İstediğiniz kadar tuz ve karabiber
1 çorba kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Soğanı yemeklik, patatesi ise küçük küpler halinde doğrayın (balıkla aynı anda pişebilmesi için).
Sivri biberleri yarım cm iriliğinde, domatesleri küp şeklinde doğrayın.
Sarımsağı incecik kıyın.
Hazırladığınız tüm sebzeleri bir kaseye alın.
1 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz gezdirip güzelce karıştırın.
Tepsinize yağlı kağıt serin (sonrasında tepsinin yıkanmasını kolaylaştırması için)
Yıkayıp süzgeçte beklettiğiniz palamut parçalarını tuz ve karabiber gezdirdikten sonra karıştırın.
Tuzlanmış parçaları aralarında boşluk bırakarak tepsiye dizin.
Her bir dilimin üzerine ve aralarındaki boşluklara gelecek şekilde sebze karışımını kaşıkla ilave edin.
Limon dilimlerini her bir parça balığın üzerine koyun.
Yine her bir parçanın üzerine küçük bir tereyağı parçası bırakın.
Fırını 180 dereceye getirin ve ısınmasını beklemeden tepsiyi içerisine sürün.
Yaklaşık 50 dakika kadar pişirin, ancak bu süre içerisinde kontrollü gitmeye özen gösterin.
Çatalla kontrol ederek piştiğini gördüğünüz yemeği fırından çıkarın ve üzerine kıyılmış maydanoz serpin.
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