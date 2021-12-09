Kış mevsiminin damak çatlatan lezzeti: Fırında hafif ve besleyici palamut tarifi

Faydaları uzun uzun anlatılabilecek bir besin olan palamudu pişirdiğiniz zaman, en fazla bir dilim ekmek ve salata ile muhteşem bir balık sofrası kurmanız mümkün. Hele de vereceğimiz fırında palamut tarifiyle belki de salata yapmanıza bile gerek kalmayabilir. Çünkü tarifimizin içinde bolca sebze bulunuyor. Pilav veya makarna yerine de içine koyduğunuz patatesler harika bir eşlikçi oluyor. Kollarınızı sıvayın, oldukça hafif ve besleyici bir palamut tarifi geliyor!

FIRINDA PALAMUT TARİFİ

MALZEMELER

1 yuvarlak doğranmış palamut (Kişi sayısına göre artırabilirsiniz.)

1 küçük patates

1 küçük soğan

2 sivri biber

1 diş sarımsak

1 orta boy domates

Yarım ince dilimlenmiş limon (kabuğuyla birlikte)

Yarım limon suyu

Birkaç dal maydanoz

İstediğiniz kadar tuz ve karabiber

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI