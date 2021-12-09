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Kış mevsiminin damak çatlatan lezzeti: Fırında hafif ve besleyici palamut tarifi

09.12.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın deniz suyu soğuduğunda irileşen palamut, sofralarımızı şenlendiriyor. Yağ oranı soğuk havada daha da artan bu balığın, lezzeti de aynı oranda üst seviyeye ulaşıyor. Uzmanların haftada en az bir kez tüketilmesini önerdiği balık, yanına herhangi bir yancı yemek istemediği için de misafir sofralarında tercih sebebi olabiliyor.

Kış mevsiminin damak çatlatan lezzeti: Fırında hafif ve besleyici palamut tarifi

Faydaları uzun uzun anlatılabilecek bir besin olan palamudu pişirdiğiniz zaman, en fazla bir dilim ekmek ve salata ile muhteşem bir balık sofrası kurmanız mümkün. Hele de vereceğimiz fırında palamut tarifiyle belki de salata yapmanıza bile gerek kalmayabilir. Çünkü tarifimizin içinde bolca sebze bulunuyor. Pilav veya makarna yerine de içine koyduğunuz patatesler harika bir eşlikçi oluyor. Kollarınızı sıvayın, oldukça hafif ve besleyici bir palamut tarifi geliyor!

FIRINDA PALAMUT TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yuvarlak doğranmış palamut (Kişi sayısına göre artırabilirsiniz.)

  • 1 küçük patates

  • 1 küçük soğan

  • 2 sivri biber

  • 1 diş sarımsak

  • 1 orta boy domates

  • Yarım ince dilimlenmiş limon (kabuğuyla birlikte)

  • Yarım limon suyu

  • Birkaç dal maydanoz

  • İstediğiniz kadar tuz ve karabiber

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Soğanı yemeklik, patatesi ise küçük küpler halinde doğrayın (balıkla aynı anda pişebilmesi için).

  • Sivri biberleri yarım cm iriliğinde, domatesleri küp şeklinde doğrayın.

  • Sarımsağı incecik kıyın.

  • Hazırladığınız tüm sebzeleri bir kaseye alın.

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz gezdirip güzelce karıştırın.

  • Tepsinize yağlı kağıt serin (sonrasında tepsinin yıkanmasını kolaylaştırması için)

  • Yıkayıp süzgeçte beklettiğiniz palamut parçalarını tuz ve karabiber gezdirdikten sonra karıştırın.

  • Tuzlanmış parçaları aralarında boşluk bırakarak tepsiye dizin.

  • Her bir dilimin üzerine ve aralarındaki boşluklara gelecek şekilde sebze karışımını kaşıkla ilave edin.

  • Limon dilimlerini her bir parça balığın üzerine koyun.

  • Yine her bir parçanın üzerine küçük bir tereyağı parçası bırakın.

  • Fırını 180 dereceye getirin ve ısınmasını beklemeden tepsiyi içerisine sürün.

  • Yaklaşık 50 dakika kadar pişirin, ancak bu süre içerisinde kontrollü gitmeye özen gösterin.

  • Çatalla kontrol ederek piştiğini gördüğünüz yemeği fırından çıkarın ve üzerine kıyılmış maydanoz serpin.

  • Servis tabaklarına balık parçaları ve sebzeleri dekoratif bir şekilde dizip, üzerine limon sıkarak görsel bir şölen yapabilirsiniz.
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