Bu lezzete kimse hayır diyemez! Türk mutfağının en özel tariflerinden biri: Karadeniz usulü pazı kavurması

Karadeniz, bereketli topraklara sahip olması nedeniyle zengin bir mutfak kültürüne sahip. Her ne kadar balık ve özellikle de hamsi tarifleri ile anılsa da sebze ve yeşil yapraklı bitkilerden yapılan yemekleriyle de göz dolduruyor. Karadeniz’de çokça tüketilen ve "pezik" de denilen pazı kavurmasını siz de evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Tam mevsiminde Karadeniz usulü pazı kavurması tarifi tüm detaylarıyla karşınızda!

KARADENİZ USULÜ PAZI KAVURMASI TARİFİ

MALZEMELER

1 demet pazı

1 tane kuru soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tereyağı

Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Pul biber ve kimyon (isteğe bağlı)

Yumurta (isteğe bağlı olarak kişi sayısı kadar)

Yeteri kadar su (pazıları haşlamak için)

ÜZERİ İÇİN

Sarımsaklı yoğurt (yumurtasız tercih edersiniz)

HAZIRLANIŞI