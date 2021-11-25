Bu lezzete kimse hayır diyemez! Türk mutfağının en özel tariflerinden biri: Karadeniz usulü pazı kavurması

Karadeniz, bereketli topraklara sahip olması nedeniyle zengin bir mutfak kültürüne sahip. Her ne kadar balık ve özellikle de hamsi tarifleri ile anılsa da sebze ve yeşil yapraklı bitkilerden yapılan yemekleriyle de göz dolduruyor. Karadeniz’de çokça tüketilen ve "pezik" de denilen pazı kavurmasını siz de evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Tam mevsiminde Karadeniz usulü pazı kavurması tarifi tüm detaylarıyla karşınızda!
MALZEMELER
1 demet pazı
1 tane kuru soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
Yarım tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tereyağı
Zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Pul biber ve kimyon (isteğe bağlı)
Yumurta (isteğe bağlı olarak kişi sayısı kadar)
ÜZERİ İÇİN
HAZIRLANIŞI
Pazıları suda güzelce yıkayın.
Daha sonra yemeklik olacak şekilde ince ince doğrayın.
Geniş bir tencereye suyu koyun ve pazıları içerisine ilave ederek yaklaşık 5 dakika kadar haşlayın.
Pazılar haşlanınca ocaktan alın ve bir süzgeç yardımıyla iyice süzün.
Soğanları minik küpler hâlinde doğrayın.
Bir tavada tereyağını eritin. İçerisine biraz da zeytinyağı ilave edin.
Soğanları tavaya alarak hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
Soğanlar kavrulunca domates ve biber salçasını ekleyin. Salçanın kokusu çıkana kadar güzelce kavurun.
Tuzunu ve karabiberini de tavaya ekleyin. İsteğe bağlı olarak pul biber ve kimyon da koyabilirsiniz.
Baharatları ekledikten sonra karıştırın.
Süzülen pazıların fazla suyunu sıkın ve tavaya ilave edin.
Kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Piştikten sonra isteğe bağlı olarak kaşıkla yuvalar açın ve bu yuvalara kişi sayısı kadar yumurta kırın. (Yumurtaları karıştırmayın, göz göz olacak şekilde pişirin.)
Yumurtalar piştikten sonra sıcak bir şekilde servis edin.
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