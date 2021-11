Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Farklı tarifler denemek keyifli olsa da riskli bir süreç. Tarifi tutturmak, istenilen lezzeti yakalamak zor olabilir. Ancak sizi mutfakta tam bir şefe dönüştürecek bir yardımcı var: Tartılar! Harika sofralar kurup çay saatlerini renklendirmenize yardımcı olacak kaliteli mutfak terazisi modellerini sizler için araştırdık.

1. Minik Yardımcınız Bluefox Dijital Mutfak Terazisi ile Tanışın

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi, fonksiyonel bir deneyim sunmasının yanı sıra paslanmaz çelik materyali ile dayanıklı ve uzun ömürlü. 5 farklı ağırlık birimi olan ürünün "unit" düğmesini kullanarak kolayca istediğiniz birimi seçebilirsiniz. Dilerseniz birimleri birbirine de dönüştürebilirsiniz. Yüksek hassasiyete sahip sensörleri 5 kg'a kadar olan gıdaları rahatlıkla tartabiliyor. Dara fonksiyonu ile size en doğru ölçümü sunuyor. LCD ekranı üzerinden düşük pil ve aşırı yük uyarılarını görebilirsiniz. 2 adet AAA pil ile çalışan ürün enerji tasarrufu sağlamak için iki dakika kullanılmadığı takdirde otomatik olarak kapanıyor.

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Cam Tasarımıyla Kenwood DS401 Mutfak Tartısı

Hangi mutfak terazisini alacağınızdan emin değilseniz, sizin için seçtiğimiz ürünlerden biri de Kenwood DS401 Mutfak Tartısı. İnce ayar özelliği ile 8 kg'a kadar ölçüm yapabiliyor. Sertleştirilmiş cam materyal kullanılarak üretildiği için şık bir tasarıma sahip. Ayrıca kir tutmuyor ve temizlemesi de çok kolay. Geniş yüzeyi rahat ölçüm ve farklı ürünleri aynı anda tartma imkanı sunuyor. Katı ve sıvı fark etmeden istediğiniz ürünü tartabilirsiniz. Hafif olduğu için mutfakta istediğiniz yere rahatça taşıyabilirsiniz. Dijital göstergesi olan ürün, yüksek gram hassasiyeti özelliği ile tam kıvamında tarifleriniz için en doğru ölçümü yapıyor.

Kenwood DS401 Mutfak Tartısı ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. İddialı Rengi Mutfağınıza Çok Yakışacak: Fakir Molly Dijital Mutfak Tartısı Turuncu

En iyi mutfak tartısı markasından biri olan Fakir'in Molly Dijital Mutfak Tartısı, 7 farklı gıdanın kalori analizini yapabiliyor. Böylece tam kıvamında ve sağlıklı yiyecekler hazırlamanıza yardımcı oluyor. 10 kg'a kadar ölçme kapasitesi bulunan üründe dara alma özelliği de var. Cam gövdesi ve LED ekranı ile kullanım kolaylığı ve rahat temizlik imkanı sağlıyor. Farklı maddedeki ürünlerin ağırlık ya da hacimlerini kolayca ölçebileceğiniz üründe enerji tasarrufu sağlamak için otomatik kapanma özelliği de mevcut. 4 adet pil ile çalışıyor. Ürün, iddialı rengi ile mutfaklarınızı süslerken düşük kalorili yiyeceklerinizi hazırlamanıza da yardım edecek.

Fakir Molly Dijital Mutfak Tartısı ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. REDMOON Ahşap Lüks Hassas Elektronik Mutfak Terazisi Doğallığı Evinize Getiriyor

Bir diğer mutfak tartısı tavsiyemiz REDMOON Ahşap Lüks Hassas Elektronik Mutfak Terazisi. Ahşap bambunun sıcaklığını, sağlığını ve doğallığını mutfağınıza taşıyan ürün; 5 kg tartma kapasitesine sahip. Üstelik 1 grama kadar da hassas tartım yapabiliyor. Bu hassas tartım kabiliyeti sayesinde her tarifi kolayca yapabilirsiniz. "Mutfak tartısı nasıl kullanılır?" derseniz ürünün LCD ekranı üzerinden aşırı yük kontrolünü sağlayabilirsiniz. Uygun boyutları ile mutfakta fazla yer kaplamayan tartının şık tasarımı ile de mutfağınıza çok yakışacağından hiç şüphemiz yok.

REDMOON Ahşap Lüks Hassas Elektronik Mutfak Terazisi ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Pile Gerek Yok! Karşınızda Caso 3265 Mutfak Terazisi

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik materyalden üretilen Caso 3265 Mutfak Terazisi için pile gerek yok! Kinetik enerji ile çalışan ürün, her an kullanıma hazır. Atık pil üretmiyor ve sürdürülebilir hayatı destekliyor. Bu çevre dostu ürünün dijital göstergesi üzerinde üretilen enerji miktarını görebilirsiniz. 5 kg'a kadar tartım yapabileceğiniz ürün hassas tartım özelliğine de sahip. Bu sayede 1 grama kadar doğru ölçüm yapabiliyor. Paslanmaz çelik yüzeyi sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz. Zamansız ve minimal tasarımı ile ürün her mutfağa rahatça uyum sağlıyor.

Caso 3265 Mutfak Terazisi ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Kolay Kullanımı ile House Pratik Hp05 Akıllı Mutfak Tartısı

House Pratik Hp05 Akıllı Mutfak Tartısı, yüksek hassasiyet ölçümü sayesinde tarifinize hangi üründen ne kadar koymanız gerektiğini sizin yerinize ölçüyor. Evinizde rahatça kullanabilmeniz için 5 kg ürünü tartabiliyor. Açma kapama ve unit düğmeleri sayesinde kolay bir mutfak tartısı kullanımı sunuyor. Unit düğmesi ile birimler arası geçişi sağlayabilir, açma kapama tuşu ile önceki değeri sıfırlayabilirsiniz. Hiçbir işlem yapmadığınız takdirde 1 dakikanın sonunda otomatik olarak kendini kapatarak enerji tasarrufu da sağlıyor. Herhangi bir ek kurulum gerektirmeyen tartı, pil ile çalışıyor. Temizlemesi ve bakımı ise çok kolay.

House Pratik Hp05 Akıllı Mutfak Tartısı ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Yeni Nesil Arzum AR1063 Infinity Çevre Dostu Mutfak Tartısı

Arzum AR1063 Infinity Çevre Dostu Mutfak Tartısı, U-Power özelliği ile pil kullanmadan ölçüm yaparak sürdürülebilir yaşama destek oluyor. Cam yüzeyi kir tutmuyor ve kolay temizleniyor. Ürün aşırı yük durumunda ya da fazla güç uygulamanız halinde LCD ekranı üzerinden sizi uyarıyor. Bu ekran sayesinde istediğiniz ölçü birimine de kolayca geçebiliyorsunuz. 1 gram hassasiyetine sahip olan ürün ile maksimum 5 kg ağırlığındaki karışım ya da yiyeceği tartabilirsiniz. Güç butonunu dilerseniz 120 derece döndürerek tartıyı 3 dakika boyunca kesintisiz olarak kullanabilirsiniz. Ergonomik yapısı sayesinde yer kaplamayan tartıyı mutfak çekmecesinde bile rahatlıkla saklayabilirsiniz.

Arzum AR1063 Infinity Çevre Dostu Mutfak Tartısı ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Çizilmelere Meydan Okuyan TEFAL Bc5004v1 Ks Optıss Silver Mutfak Tartısı

Yıllarca kullanacağınız, sağlam ve çizilmelere karşı dayanıklı bir ürün arıyorsanız karşınızda TEFAL Bc5004v1 Ks Optıss Silver Mutfak Tartısı. Özel sertleştirilmiş cam platformu ile dayanıklı olan ürün kolay temizleniyor ve leke tutmuyor. Kireç toplama çubuğu ise cihazın uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Büyük ebatları sayesinde her yiyeceği kolayca tartmanıza yardım ediyor. Dara fonksiyonu sayesinde kap değiştirmeden farklı ürünleri hızlıca tartabilirsiniz. Sıvı ve katı materyal ölçümleri için birimler arasında kolay geçiş yapabilirsiniz. Zarif tasarımı ile her mutfağa uyum sağlayan ürünü en hassas ölçümler için rahatça tercih edebilirsiniz.

TEFAL Bc5004v1 Ks Optıss Silver Mutfak Tartısı ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Kolay Temizlenen Raniaco Dijital Mutfak Tartısı

Raniaco Dijital Mutfak Tartısı, konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. USB ile şarj edilebilen dahili bir pili bulunan tartıyı, dilerseniz 2 adet AAA pil ile de çalıştırabilirsiniz. Kullanılmadığı zaman kendini otomatik olarak kapatarak enerji tasarrufu sağlayan ürün paslanmaz çelik materyale sahip. Toz ve korozyon korumasının yanı sıra hidrofobik ve sterilizasyon fonksiyonlarına da sahip. Böylece yağ ve kir tutmuyor, parmak izi oluşturmuyor. Ürün yüzeyinde hasar, kararma ya da parlaklık kaybı olmadan yıllarca kullanabilirsiniz. 4 sensörlü hassasiyet fonksiyonu, tam ölçüm elde etmenizi sağlıyor. Dara özelliği sayesinde hızlı ölçüm yapabilir, farklı hacimdeki ürünleri de kolayca tartabilirsiniz.

Raniaco Dijital Mutfak Tartısı ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Zarafetten Vazgeçmeyenler İçin REDMOON Lüx Dijital Mutfak Terazisi



Eşsiz lezzetler yakalamanıza yardım edecek REDMOON Lüx Dijital Mutfak Terazisi, sizin için son önerimiz. 5 kg ağırlığa kadar olan yiyecek ya da karışımları rahatça ölçebileceğiniz ürünün aşırı yük algılama sistemi bulunuyor. Hassas ölçüm gereken özel tarifleriniz için 1 gram farkı bile ayırt edebiliyor. LCD ekranını kullanmak da oldukça kolay. Paslanmaz materyal kullanılarak üretilen ürün dayanıklı ve uzun ömürlü. 2 adet AAA pil ile çalışıyor. Zarif tasarımı ve gümüş rengi ise tezgahınızda çok şık duracak.

REDMOON Lüx Dijital Mutfak Terazisi ile ilgili detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.