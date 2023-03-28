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Tam Talisca'nın yapacağı hamle! Yıldız oyuncunun yeni durağı herkesi hayrete düşürecek...

28.03.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edilmişti. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Brezilya oyuncunun Avrupa'da bir takımda oynama isteği nedeniyle Al Nassr'dan ayrılacağı konuşuluyordu. Talisca için yeni bir gelişme yaşandı...

Tam Talisca'nın yapacağı hamle! Yıldız oyuncunun yeni durağı herkesi hayrete düşürecek...

Hemen hemen her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia ediliyordu. Talisca için taraftarları heyecanlandıracak bir ilerleme yaşandı.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

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Galatasaray ile Talisca sözlü anlaşmaya vardığı yazılmıştı. Bu sezon 16 maçta 14 gol katkısı yapan Brezilya oyuncunun Galatasaray forması giymeye çok yakın olduğu iddia edilmişti.

İLGİNÇ BİR İDDİA GÜNDEME DÜŞTÜ

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Talisca'nın maaşından feragat ederek, sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu yazıldı. Fakat Talisca'nın yeni durağının ülkesi Brezilya olacağı öğrenildi. Maaşında büyük indirim yaparak Brezilya'ya dönmeyi düşünen yıldız oyuncu herkesi ters köşe yaptı.


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