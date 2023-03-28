Tam Talisca'nın yapacağı hamle! Yıldız oyuncunun yeni durağı herkesi hayrete düşürecek...

Hemen hemen her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia ediliyordu. Talisca için taraftarları heyecanlandıracak bir ilerleme yaşandı.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Galatasaray ile Talisca sözlü anlaşmaya vardığı yazılmıştı. Bu sezon 16 maçta 14 gol katkısı yapan Brezilya oyuncunun Galatasaray forması giymeye çok yakın olduğu iddia edilmişti.

İLGİNÇ BİR İDDİA GÜNDEME DÜŞTÜ

Talisca'nın maaşından feragat ederek, sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu yazıldı. Fakat Talisca'nın yeni durağının ülkesi Brezilya olacağı öğrenildi. Maaşında büyük indirim yaparak Brezilya'ya dönmeyi düşünen yıldız oyuncu herkesi ters köşe yaptı.



