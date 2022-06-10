Tamamen çıplak yarışmacı göz kırpınca sunucu Anna Richardson, tepki gösterdi! “Yanlış kadını seçtin”

İngiltere’nin sevilen realite flört yarışması Naked Attraction (Çıplak Cazibe) tamamen çıplak kadın ve erkek yarışmacıların taliplerini aradığı bir formata sahip. Programda çıplak bir şekilde dans eden yarışmacılardan utanç verici yatak odası itiraflarına kadar pek çok olay yaşandı. Çıplak Cazibe programının son bölümünde ise trans yarışmacı Callie Percival'in aşkı aradığı sırada taliplerinden biri sunucu Anna Richardson’a göz kırptı.

STÜDYODAKİLER KAHKAHAYA BOĞULDU

Bir anda yarışmacıyla göz göze gelen ve kendisine göz kırptığını söyleyen sunucu Richardson, “Bana göz mü kırpıyorsun? Seninle çıkmayacağım pembe. O halde yanlış kadını seçtin” diyerek tepki gösterdi. Stüdyodakilerin kahkahalarla karşıladığı tepkinin sonrasında Callie, alçı ustası Jack’i taliplerinin arasından çıkarttı.



