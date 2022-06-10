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Tamamen çıplak yarışmacı göz kırpınca sunucu Anna Richardson, tepki gösterdi! “Yanlış kadını seçtin”

10.06.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin sevilen realite flört yarışması Naked Attraction’da (Çıplak Cazibe) tamamen çıplak bir şekilde duran bir yarışmacı sunucu Anna Richardson’a göz kırpınca eğlenceli anlar yaşandı. Çıplak Cazibe sunucusu Anna Richardson, cesur yarışmacının kendisine göz kırpmasından sonra “Yanlış kadını seçtin” diyerek duruma tepki gösterdi.

Tamamen çıplak yarışmacı göz kırpınca sunucu Anna Richardson, tepki gösterdi! “Yanlış kadını seçtin”

İngiltere’nin sevilen realite flört yarışması Naked Attraction (Çıplak Cazibe) tamamen çıplak kadın ve erkek yarışmacıların taliplerini aradığı bir formata sahip. Programda çıplak bir şekilde dans eden yarışmacılardan utanç verici yatak odası itiraflarına kadar pek çok olay yaşandı. Çıplak Cazibe programının son bölümünde ise trans yarışmacı Callie Percival'in aşkı aradığı sırada taliplerinden biri sunucu Anna Richardson’a göz kırptı.

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STÜDYODAKİLER KAHKAHAYA BOĞULDU

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Bir anda yarışmacıyla göz göze gelen ve kendisine göz kırptığını söyleyen sunucu Richardson, “Bana göz mü kırpıyorsun? Seninle çıkmayacağım pembe. O halde yanlış kadını seçtin” diyerek tepki gösterdi. Stüdyodakilerin kahkahalarla karşıladığı tepkinin sonrasında Callie, alçı ustası Jack’i taliplerinin arasından çıkarttı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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