Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Tamamen doğal! Görenleri hayrete düşüren masalsı bir mağara: Waitomo Yıldız Kurdu Mağarası

Tamamen doğal! Görenleri hayrete düşüren masalsı bir mağara: Waitomo Yıldız Kurdu Mağarası

08.11.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’da bulunan Waitomo Yıldız Kurdu Mağarası, dünyanın hemen hemen her bölgesinde yer alan mağaralarda farklı bir özelliği sahip. Görenlere masalsı bir deneyim yaşatan bu mağaranın için ışıl ışıl. Üstelik bu renkli ve benzersiz görüntüyü mağaranın içinde yaşayan canlılar sağlıyor.

Tamamen doğal! Görenleri hayrete düşüren masalsı bir mağara: Waitomo Yıldız Kurdu Mağarası

Dünyanın her noktasında farklı özelliklere sahip olan mağaralara rastlamak mümkün. Ancak günümüze kadar keşfedilen mağaralardan bir hayli değişik olan Waitomo Yıldız Kurdu Mağarası, derinliklere inildikçe âdeta farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

DOĞAL IŞIK KAYNAĞI

1

Mağara diğer oluşumlar gibi karbondioksit ile birleşen yağmur sularınının yer altına sızması ile oluşuyor. Yeraltına sızan bu asidik özellikteki su kireç taşıyla etkileşime girdiğinde bozulmalara neden oluyor. Bu işlemin yıllar boyunca tekrarlanması mağaranın oluşumunun yanında ona karakteristik özellik kazandıran dikit ve sarkıt görüntülerinin meydana gelmesini de sağladı. Bu mağarayı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise içinin tamamen ateş böcekleri tarafından aydınlatılıyor olması. Sadece bu bölgeye özel bulunan ateş böcekleri (Arachnocampa luminosa) larva dönemleri boyunca ışık yayıyor. Larvalar mağaranın çatısında ipek yuvalarına dönüşüyor ve ipek parçaları tavandan sarkarken parlak , etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Ateş böceklerinin yarattığı ışık sayesinde gökyüzünü andıran mağara yapay ışık kaynağına ihtiyaç duyulmaksızın gezilebiliyor.

Alice Harikalar Diyarı’nı anımsatıyor! Çin’in masalsı yeri: Reed Flute MağarasıAlice Harikalar Diyarı’nı anımsatıyor! Çin’in masalsı yeri: Reed Flute Mağarası

SADECE TEKNEYLE GEZİLEBİLİYOR

2

Yeni Zelanda'da turistlerin akınına uğrayan Yıldız Kurdu Mağarası, sadece tekneyle gezilebiliyor. Karanlıkta parlayan bu özel ateş böceği türünü görebilmek için dünyanın pek noktasından binlerce turist her yıl bölgeye akın ediyor.

Sırrıyla popüler oldu! Dünyanın büyük bir bölümünün varlığını bildiği gizemli yer: Machu PicchuSırrıyla popüler oldu! Dünyanın büyük bir bölümünün varlığını bildiği gizemli yer: Machu Picchu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sedef hastalığıyla kaplı vücudunu cesurca sergiledi! Güzellik kalıplarına meydan okuduSedef hastalığıyla kaplı vücudunu cesurca sergiledi! Güzellik kalıplarına meydan okudu
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Konforlu ve keyifli bir geziler için en iyi kamp sandalyesi önerileriKonforlu ve keyifli bir geziler için en iyi kamp sandalyesi önerileri
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Zaman yolcusuyuz' dediler! İddiaları şaşkınlık yarattı

'Zaman yolcusuyuz' dediler! İddiaları şaşkınlık yarattı

Tarihin en ilginç UFO olayı! Uzaylıları tarif ettiler

Tarihin en ilginç UFO olayı! Uzaylıları tarif ettiler

Kolları ve bacakları olmadığı için terk edildi! Şimdi ünlü oldu

Kolları ve bacakları olmadığı için terk edildi! Şimdi ünlü oldu

“En iyi aksesuarım” dedi! İç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

“En iyi aksesuarım” dedi! İç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.