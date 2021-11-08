Tamamen doğal! Görenleri hayrete düşüren masalsı bir mağara: Waitomo Yıldız Kurdu Mağarası

Dünyanın her noktasında farklı özelliklere sahip olan mağaralara rastlamak mümkün. Ancak günümüze kadar keşfedilen mağaralardan bir hayli değişik olan Waitomo Yıldız Kurdu Mağarası, derinliklere inildikçe âdeta farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

DOĞAL IŞIK KAYNAĞI

Mağara diğer oluşumlar gibi karbondioksit ile birleşen yağmur sularınının yer altına sızması ile oluşuyor. Yeraltına sızan bu asidik özellikteki su kireç taşıyla etkileşime girdiğinde bozulmalara neden oluyor. Bu işlemin yıllar boyunca tekrarlanması mağaranın oluşumunun yanında ona karakteristik özellik kazandıran dikit ve sarkıt görüntülerinin meydana gelmesini de sağladı. Bu mağarayı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise içinin tamamen ateş böcekleri tarafından aydınlatılıyor olması. Sadece bu bölgeye özel bulunan ateş böcekleri (Arachnocampa luminosa) larva dönemleri boyunca ışık yayıyor. Larvalar mağaranın çatısında ipek yuvalarına dönüşüyor ve ipek parçaları tavandan sarkarken parlak , etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Ateş böceklerinin yarattığı ışık sayesinde gökyüzünü andıran mağara yapay ışık kaynağına ihtiyaç duyulmaksızın gezilebiliyor.

SADECE TEKNEYLE GEZİLEBİLİYOR

Yeni Zelanda'da turistlerin akınına uğrayan Yıldız Kurdu Mağarası, sadece tekneyle gezilebiliyor. Karanlıkta parlayan bu özel ateş böceği türünü görebilmek için dünyanın pek noktasından binlerce turist her yıl bölgeye akın ediyor.



