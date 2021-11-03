Sırrıyla popüler oldu! Dünyanın büyük bir bölümünün varlığını bildiği gizemli yer: Machu Picchu

Machu Picchu’nun yüzlerce yıllık geçmişine bugünün teknolojisi ve bilimsel çalışmaları dahi ışık tutamıyor. Latin Amerika ülkesi Peru’daki And Dağları’nın 2.430 metre yüksekliğinde kurulan Machu Picchu, bölgenin en eski kentlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

İNKALAR TARAFINDAN KURULDU

15.yüzyılda İnkalar tarafından kurulan kentin nasıl inşa edildiğine kadar günümüzde bile kesin bilgilere ulaşılamadı. Machu Picchu kentinin inşa edilmesi süreci hâlâ gizemini korurken dik bir arazide konumlandırılması merak uyandırdı. Kentin inşasında kullanılan taşların o bölgeye ulaştırılması ve taşınması en büyük gizemler arasında yer alıyor. Hatta bu konuda çeşitli teoriler geliştirildi.

Mısır piramitlerindeki gibi Machu Picchu kentinin de uzaylılarla bağlantılı olduğu iddia edildi. Ancak bu teori uzun araştırmalara rağmen bir türlü kanıtlamadı. Günümüzün teknolojik imkanlarına karşın Machu Picchu ulaşımı bir hayli zor alan olarak karşımıza çıkıyor. Ulaşım koşullarının zor ve çetin olmasını göze alan binlerce turist her yıl bölgeyi ziyaret ediyor.

TESADÜFEN BULUNDU

yüzyılın başlarında bir gezgin tarafından tesadüfen bulunan ve Avrupalı sömürgecilerin yüzyıllarca bihaber oldukları Machu Picchu, İnka Uygarlığı'nın ulaştığı noktanın güzel bir örneğidir. 15 yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar İnkaların kurmuş olduğu Machu Picchu antik kenti kendi halinde yaşamıştı. Dış dünyayla herhangi bir bağlantısı bulunmuyordu.

UNESCO KORUMASINA ALINDI

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve koruması altında bulunan Machu Picchu aynı zamanda Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olarak da biliniyor. Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olan Machu Picchu, Peru'nun en çok turist çeken yeri. Hatta daha geniş manada bölge tüm Güney Amerika'nın en çok merak edilen ve ziyaret edilen yerleri arasında.



