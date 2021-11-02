Alice Harikalar Diyarı’nı anımsatıyor! Çin’in masalsı yeri: Reed Flute Mağarası

Çin'in kuzeybatısındaki Guilin şehrinin merkezinden yaklaşık 6 km uzaklıkta yer alan Reed Flute Mağarası (Kamış Flütü Mağarası), 1940’ta II. Dünya Savaşı döneminde, kaçak mültecileri arayan Japon birlikleri tarafından keşfedildi. 250 metre uzunluğundaki bu mağara halk arasında Kamış ya da Flüt Mağarası olarak da adlandırılıyor. Mağaranın için renkli aydınlatmalarla dünya dışı bir atmosfere bürünüyor. Mağaranın Japon birliklerince keşfedilmesinden önce yerli halk tarafından konaklama yeri olarak kullanılıyordu.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURUYOR

Mağarada MS 792’den, yani Tang Hanedanlığı zamanından kalma, günümüz graffitilerini andıran 70’e yakın kitabe bulunuyor. Mağara ismini hemen girişinde bulunan ve aynı zaman flüt yapımından kullanılan kırmızı sazlardan alıyor.

Reed Flute Mağarası, neye benzediklerine ve onları çevreleyen efsanelere, Kristal Saray, Balık Kuyruğu Zirvesi ve Ejderha Pagodası'na göre adlandırılan çeşitli sarkıt ve dikitlerle doludur. Dev bir sarkıtın, Çin Budist klasiğinde, Batı'ya Yolculuk'ta Maymun Kral Sun Wu Kong tarafından kullanılan Ejderha Kralının sihirli mızrağı olduğu söyleniyor.



