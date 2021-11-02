Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Alice Harikalar Diyarı’nı anımsatıyor! Çin’in masalsı yeri: Reed Flute Mağarası

Alice Harikalar Diyarı’nı anımsatıyor! Çin’in masalsı yeri: Reed Flute Mağarası

02.11.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in kuzeybatısındaki Guilin şehrinin merkezinden yaklaşık 6 km uzaklıkta yer alan Reed Flute Mağarası, rengarenk görüntüsüyle görenleri mest ediyor. Ziyaret edenleri masal diyarının eşsiz güzelliğinde selamlayan Reed Flute Mağarası, tam 180 milyon yaşında. Dünyanın pek çok noktasından ziyaretçilerini ağırlayan mağara, dokusuyla doğal bir film platosu izlenimi veriyor.

Alice Harikalar Diyarı’nı anımsatıyor! Çin’in masalsı yeri: Reed Flute Mağarası

Çin'in kuzeybatısındaki Guilin şehrinin merkezinden yaklaşık 6 km uzaklıkta yer alan Reed Flute Mağarası (Kamış Flütü Mağarası), 1940’ta II. Dünya Savaşı döneminde, kaçak mültecileri arayan Japon birlikleri tarafından keşfedildi. 250 metre uzunluğundaki bu mağara halk arasında Kamış ya da Flüt Mağarası olarak da adlandırılıyor. Mağaranın için renkli aydınlatmalarla dünya dışı bir atmosfere bürünüyor. Mağaranın Japon birliklerince keşfedilmesinden önce yerli halk tarafından konaklama yeri olarak kullanılıyordu.

Yüksek pH derecesi ve sıcaklığıyla dünyanın en ölümcül gölü: Natron GölüYüksek pH derecesi ve sıcaklığıyla dünyanın en ölümcül gölü: Natron Gölü

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURUYOR

1

Mağarada MS 792’den, yani Tang Hanedanlığı zamanından kalma, günümüz graffitilerini andıran 70’e yakın kitabe bulunuyor. Mağara ismini hemen girişinde bulunan ve aynı zaman flüt yapımından kullanılan kırmızı sazlardan alıyor.

kapak mağara2

Reed Flute Mağarası, neye benzediklerine ve onları çevreleyen efsanelere, Kristal Saray, Balık Kuyruğu Zirvesi ve Ejderha Pagodası'na göre adlandırılan çeşitli sarkıt ve dikitlerle doludur. Dev bir sarkıtın, Çin Budist klasiğinde, Batı'ya Yolculuk'ta Maymun Kral Sun Wu Kong tarafından kullanılan Ejderha Kralının sihirli mızrağı olduğu söyleniyor.

Ekvator çizgisindeki &quot;su hunisi testi&quot; turistlerin ilgi odağı oluyorEkvator çizgisindeki "su hunisi testi" turistlerin ilgi odağı oluyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı
PARTNERAile boyu kutlama!Aile boyu kutlama!
Tamamen gizli! Huzurun adresi olarak görülüyorTamamen gizli! Huzurun adresi olarak görülüyor
Anahtar Kelimeler:
Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler peruk sandı! Sadece birkaç yıl önce keldi

Görenler peruk sandı! Sadece birkaç yıl önce keldi

Herkes mutluluğu konuşuyor! İşte dünyanın en mutsuz 10 ülkesi

Herkes mutluluğu konuşuyor! İşte dünyanın en mutsuz 10 ülkesi

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Bu kadarı da inanılmaz! Zombi bebekle evlendi, çocukları oldu

Bu kadarı da inanılmaz! Zombi bebekle evlendi, çocukları oldu

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Babasının tabutu başında verdiği pozla olay olmuştu

Babasının tabutu başında verdiği pozla olay olmuştu

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.