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Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisini aileye soktu! Dikkat çeken detay!

06.11.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın, kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile aşk yaşaması olay olmuştu. Sosyal medyada, tartışma yaratan çiftle ilgili bir detay dikkat çekti.

Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisini aileye soktu! Dikkat çeken detay!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ve 25 yaşındaki piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ile ilgili dikkat çeken bir detay yakalandı.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan evliliğinden olan Zeyno Karadağlı'nın, babasının 25 yaşındaki sevgilisiyle, Instagram'da takipleştiği görüldü.

Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisini aileye soktu! Dikkat çeken detay!

Bu detay sonrası, Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ı, kızı Zeyno ile tanıştırdığı öne sürüldü.

Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisini aileye soktu! Dikkat çeken detay!

Hacettepe Üniversitesi'nde Müzik eğitimi alan Zeyno Karadağlı, tıpkı Iraz Yıldız gibi piyano çaldığı anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisini aileye soktu! Dikkat çeken detay!

Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisini aileye soktu! Dikkat çeken detay!

Zeyno Karadağlı ve Iraz yıldız arasında 10 yaş bulunuyor.

Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisini aileye soktu! Dikkat çeken detay!

Tamer Karadağlı, 25 yaşındaki sevgilisi için ''25 yaşında biriyle beraber olmanın tartışılacak bir yanı yok. Sonuçta, 25 küçük bir yaş da değil, o yaşta insanlar büyük şirketlerde yöneticilik yapıyor. Bunun sorgulanacak bir şeyi yok, kimseyi de ilgilendirmez.'' açıklaması yapmıştı.

Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisini aileye soktu! Dikkat çeken detay!


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Tamer Karadağlı
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