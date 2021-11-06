Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisini aileye soktu! Dikkat çeken detay!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ve 25 yaşındaki piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ile ilgili dikkat çeken bir detay yakalandı.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan evliliğinden olan Zeyno Karadağlı'nın, babasının 25 yaşındaki sevgilisiyle, Instagram'da takipleştiği görüldü.

Bu detay sonrası, Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ı, kızı Zeyno ile tanıştırdığı öne sürüldü.

Hacettepe Üniversitesi'nde Müzik eğitimi alan Zeyno Karadağlı, tıpkı Iraz Yıldız gibi piyano çaldığı anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Zeyno Karadağlı ve Iraz yıldız arasında 10 yaş bulunuyor.

Tamer Karadağlı, 25 yaşındaki sevgilisi için ''25 yaşında biriyle beraber olmanın tartışılacak bir yanı yok. Sonuçta, 25 küçük bir yaş da değil, o yaşta insanlar büyük şirketlerde yöneticilik yapıyor. Bunun sorgulanacak bir şeyi yok, kimseyi de ilgilendirmez.'' açıklaması yapmıştı.



