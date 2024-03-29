Tamer Karadağlı 'Burası Antalya, rezalet' diyerek isyan etti! O anları gündem oldu

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı. Karadağlı, Antalya ziyareti sırasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’nden video paylaştı ve binanın bakımsızlığından şikayet etti.

'UTANÇ KAYNAĞI...'

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren Tamer Karadağlı 'Burası Antalya. Rezalet. Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?' ifadelerini kullandı.

Tamer Karadağlı'nın o anları kısa sürede gündem olurken, Karadağlı'nın belediyeye tepki gösterdiği binanın bakanlığa ait olduğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Haşim İşcan Kültür Merkezi, 2003 yılında mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve üzerinde eski bir toptancı halinin bulunduğu atıl vaziyetteki araziye inşa edilmişti.

Mart 2006'da tamamlanan yapı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne devredilerek aynı yılın Aralık ayında Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından ortaklaşa kullanılmak üzere açılmıştı.

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Tamer Karadağlı’nın yönettiği Devlet Tiyatroları’nın da bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde bulunuyor.