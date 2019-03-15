Tamer Karadağlı'dan evlilikle ilgili samimi sözler!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı konuk oldu. Oyuncu bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.
Evlilik ile ilgili konuşan Karadağlı karısıyla nasıl bir ilişki yaşadıklarını samimi bir şekilde anlattı. Karadağlı yaptığı açıklamada "Arzu olmasaydı hayatta evlenmezdim." dedi.
İşte Tamer Karadağlı’nın açıklamalarından satır başları…
"Her zaman söylerim, ‘iyi ki Arzu Balkan ile evlenmişim, iyi ki ondan çocuğum olmuş’ kızım Zeyno çok şanslı ki Arzu gibi bir annesi var. Çok güzel zamanlarımız oldu, çok zor zamanlarımız oldu ama hep birbirimize destek olduk.
Benim Arzu ile ilişkim çok uzundu, evlenmeden önce 10 sene beraberdik. Arzu her zaman benim yanımdaydı, iyi veya kötü dünde… Şöhret olduktan sonra hiç, ‘artık şöhret oldum, parayı da kazandım hadi başka biriyle olayım’ diye düşünmedim.
EVLENDİK SONRA BOŞANDIK!
Arzu ile tanıştığımda lise sondaydı… Arkadaşlığımız oraya dayanıyor. O lise sona gidiyordu, ben de üniversiteye gidiyordum. Seslendirme derslerinde tanıştık. Zamanla arkadaşlığımız flörte döndü. Evlendik, sonra da boşandık.
Evlenmeden önce sevgili olduğumuz dönemde Arzu ile ayrıldık. Üç ay görüşmedik, Arzu o dönem İstanbul’daydı ben de Ankara’da… İstanbul’a geldim Arzu’nun yanına gittim. ‘Tamam, uzatmayalım artık evleniyoruz’ dedim. O da ‘Yok, ne evlenmesi olmaz evlenmiyorum’ dedi ve beni geri çevirdi.
'BİR KEZ DAHA NİKAH MASASINA OTURMAKTAN ÖDÜM KOPUYOR'
İki ya da üç sene sonra evlendik. Ama ilk başlarda ‘hayır’ı aldım. Biz uzun süre birlikte olduk, çıkma olayımız uzun sürdü. Bayağı uğraştım açıkçası, süründüm demeyeyim ama uğraştım. Bir kez daha nikah masasına oturmaktan ödüm kopuyor…
Arzu olmasaydı hayatta evlenmezdim. Evlenebileceğim tek insan Arzu’ydu onunla da evlendim zaten. Bir daha olur mu olmaz mı bilmem, ama ikimizin de şu an ayrı hayatLARI var. Kızım da evlenin diye baskı yapmıyor, hatta bize gülüyor, eğleniyor bizimle."
KIZIM DA SESLENDİRME SANATÇISI OLDU
Ayrıca Tamer Karadağlı kızının da seslendirme sanatçısı olduğunu canlı yayında açıkladı. Karadağlı "Kızım Zeyno dünyaca ünlü bir filmin seslendirmesinde yer alacak" dedi.
Zeyno Karadağlı 12 yaşında ve güzel sanatlarda piyano öğrencisi...
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