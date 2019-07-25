Tamer Karadağlı'dan flaş Çocuklar Duymasın açıklaması!

Tamer Karadağlı, TRT FM canlı yayında, Kalust Şalcıoğlu’nun 'Radyo Sahnesi' programına konuk oldu.

'DEVAM ETME İHTİMALİ YOK'

2 saat boyunca Şalcıoğlu’nun sorularını yanıtlayan Tamer Karadağlı, "Çocuklar Duymasın dizisinin artık devam etme ihtimali yok. Dizi devam etse de artık Çocuklar Duymasın’da tekrar oynamayı düşünmüyorum" dedi.

YouTuber ve sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapmalarını da doğru bulmadığını dile getiren Tamer Karadağlı, "Yakında beyin ameliyatı da yaparlar" diyerek konu ile ilgili tavrını ortaya koydu.

Tamer Karadağlı yeni imajıyla da şaşırttı. Beyaz sakallarıyla oldukça fit görünüyordu.





