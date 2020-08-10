Tamer Karadağlı Didem Ceran'la aşk mı yaşıyor! Didem Ceran kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriye tanınan Tamer Karadağlı'nın yeni aşka başladığı iddia edildi. Bugün çıkan haberlere göre ünlü oyuncu, Arzu Balkan'la evliliğinden olan kızı Zeyno'yu, yeni sevgilisi Didem Ceran ile tanıştırdı.

53 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Didem Ceran merak konusu oldu. Didem Ceran kimdir ve ne iş yapar bu konular araştırılmaya başlandı.

VİBRATÖRÜ ÖPMÜŞTÜ!

Eski Survivor yarışmacısı olan Didem Ceran, geçtiğimiz yıl kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla YouTube kanalından yayınladığı videosunda vibratör öpmüş ve uzun süre gündem olmuştu.

VAJİNA BEYAZLATMA VİDEOSUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

2016 yılında vajinal beyazlatma operasyonu yapılırken çektiği görüntüsünü internete koyan Didem Ceran sosyal medyada uzun süre gündem olmuş, videosu sosyal medyada viral haline gelmişti.

DİDEM CERAN KİMDİR?

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında 'Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram'dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.