MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın tavırlarına tepki yağdı! ''Kendini beğenmiş!''

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın tavırlarına tepki yağdı! ''Kendini beğenmiş!''

30.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamer Karadağlı ile yaşadığı aşkla geniş kitlelerce tanınan 25 yaşındaki piyanist Iraz Yıldız'ın, geçmişte bir YouTube kanalına verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. Röportajda sanatçı kişiliğinden bahseden Iraz Yıldız'ın tavırlarına ''Sakil'' ve ''Kendini beğenmiş'' gibi yorumlar yapıldı.

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın tavırlarına tepki yağdı! ''Kendini beğenmiş!''

Tamer Karadağlı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Iraz Yıldız'ın, henüz Tamer Karadağlı ile tanışmadan önce verdiği bir röportaj tepki çekti. 25 yaşındaki Yıldız'a, sosyal medyadan eleştiri yağdı.

Jest ve mimiklerinin yanı sıra kendini öven ifadeler kullandığı için de linç yiyen Iraz Yıldız, ''Çaykovski çok zor bir konçertodur. Benim yaşımda Türkiye'de çalan yok o konçertoyu.'' sözleriyle topa tutuldu.

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın tavırlarına tepki yağdı! ''Kendini beğenmiş!''

Birçok kullanıcı, Iraz Yıldız'ın üslubunun bir sanat insanına yakışmadığını belirtti. Konservatuvar mezunu olduğunu belirten bir kullanıcı ise ''Röportajı konservatuvar grubuna attım. Bir miktar dalga geçtik. Piyano bölümünden mezun olabilmeniz için zaten o seviyede bir eser çalabiliyor olmanız gerekiyor'' yorumunu yaptı.

'' O KADAR SAKİL DURUYOR Kİ...''

Iraz Yıldız'a, ''Sizce bu hanım kızımızda bir kendini beğenmişlik yok mu?'' ve ''Üslup ve kendini ifade etme konusunda daha çok pişmesi gerektiğini düşünüyorum. Cümleleri o kadar sakil duruyor ki...'' gibi birçok olumsuz birçok yorum geldi.

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın tavırlarına tepki yağdı! ''Kendini beğenmiş!''

Fazıl Say tarafından keşfedilen Iraz Yıldız, ailesiyle birlikte Antalya'dan Ankara'ya taşınmış, bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü. 10 yaşından beri her gün 10 saat çalıştığını belirten Yıldız, şimdilerde Türkiye'de konserler veriyor.

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın tavırlarına tepki yağdı! ''Kendini beğenmiş!''

''25, KÜÇÜK BİR YAŞ DEĞİL''

Tamer Karadağlı, sevgilisi Iraz Yıldız'ın kendisinden 30 yaş küçük olması konusunda aldığı eleştirilere ''Ben nasıl ki insanların özel hayatıyla ilgili yorum yapmıyorsam, başkalarının da benim özel hayatımla ilgili yorum yapma hakkı yok. 25 yaşında biriyle beraber olmanın tartışılacak bir yanı yok. Sonuçta 25, küçük bir yaş da değil. O yaşta insanlar büyük şirketlerde yöneticilik yapıyor. Bunun sorgulanacak bir şeyi yok, kimseyi de ilgilendirmez.'' yanıtını vermişti.

Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın tavırlarına tepki yağdı! ''Kendini beğenmiş!''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canan Ergüder'in gözyaşları! O soru karşısında dayanamadıCanan Ergüder'in gözyaşları! O soru karşısında dayanamadı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Gülşen konserinde Galatasaray'a küfür! Ünlü popçu ne yapacağını bilemediGülşen konserinde Galatasaray'a küfür! Ünlü popçu ne yapacağını bilemedi
Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Asgari ücrette flaş tahmin! AGİ dahil net 3 bin 460 TL...

Asgari ücrette flaş tahmin! AGİ dahil net 3 bin 460 TL...

EYT konusu raporda! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor, karar çıkarsa emeklilik...

EYT konusu raporda! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor, karar çıkarsa emeklilik...

Attığı tweet ile yine gündeme oturdu! Destek verdi

Attığı tweet ile yine gündeme oturdu! Destek verdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boşama iddiası gündeme bomba gibi düştü

Boşama iddiası gündeme bomba gibi düştü

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.