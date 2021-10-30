Tamer Karadağlı'nın 25 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız'ın tavırlarına tepki yağdı! ''Kendini beğenmiş!''

Tamer Karadağlı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Iraz Yıldız'ın, henüz Tamer Karadağlı ile tanışmadan önce verdiği bir röportaj tepki çekti. 25 yaşındaki Yıldız'a, sosyal medyadan eleştiri yağdı.

Jest ve mimiklerinin yanı sıra kendini öven ifadeler kullandığı için de linç yiyen Iraz Yıldız, ''Çaykovski çok zor bir konçertodur. Benim yaşımda Türkiye'de çalan yok o konçertoyu.'' sözleriyle topa tutuldu.

Birçok kullanıcı, Iraz Yıldız'ın üslubunun bir sanat insanına yakışmadığını belirtti. Konservatuvar mezunu olduğunu belirten bir kullanıcı ise ''Röportajı konservatuvar grubuna attım. Bir miktar dalga geçtik. Piyano bölümünden mezun olabilmeniz için zaten o seviyede bir eser çalabiliyor olmanız gerekiyor'' yorumunu yaptı.

'' O KADAR SAKİL DURUYOR Kİ...''

Iraz Yıldız'a, ''Sizce bu hanım kızımızda bir kendini beğenmişlik yok mu?'' ve ''Üslup ve kendini ifade etme konusunda daha çok pişmesi gerektiğini düşünüyorum. Cümleleri o kadar sakil duruyor ki...'' gibi birçok olumsuz birçok yorum geldi.

Fazıl Say tarafından keşfedilen Iraz Yıldız, ailesiyle birlikte Antalya'dan Ankara'ya taşınmış, bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü. 10 yaşından beri her gün 10 saat çalıştığını belirten Yıldız, şimdilerde Türkiye'de konserler veriyor.

''25, KÜÇÜK BİR YAŞ DEĞİL''

Tamer Karadağlı, sevgilisi Iraz Yıldız'ın kendisinden 30 yaş küçük olması konusunda aldığı eleştirilere ''Ben nasıl ki insanların özel hayatıyla ilgili yorum yapmıyorsam, başkalarının da benim özel hayatımla ilgili yorum yapma hakkı yok. 25 yaşında biriyle beraber olmanın tartışılacak bir yanı yok. Sonuçta 25, küçük bir yaş da değil. O yaşta insanlar büyük şirketlerde yöneticilik yapıyor. Bunun sorgulanacak bir şeyi yok, kimseyi de ilgilendirmez.'' yanıtını vermişti.



