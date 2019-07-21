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Tamer Karadağlı'nın yeni imajına Özgür Ozan’dan yorum!

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ÜNLÜLER  | 21.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

Oyuncu Tamer Karadağlı bir süredir motorcu arkadaşlarıyla birlikte tur yapıyordu! Karadağlı dönüş vaktinin geldiğini duyuran paylaşımıyla eski partneri Özgür Ozan'dan yorum aldı.

Tamer Karadağlı'nın yeni imajına Özgür Ozan’dan yorum!

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Tamer Karadağlı bir süredir motor turunda...

Amerika'da motor turuna dair sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşımda bulunan Tamer Karadağlı, bu kareleri üzerinden hem yeni imajıyla beğeni aldı hem de ne kadar büyük bir motor tutkunu olduğunu gözler önüne serdi.

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Uzayan saçı ve sakalıyla olduğu kadar giyim tarzıyla bu tutkusunu yaşatan Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisindeki partnelerinden de övgü dolu yorumlar aldı.

Tamer Karadağlı’nın fotoğraflarına olan beğenisini Pınar Altuğ Atacan emojiler koyarak gösterdi.

Bir dönem dizide Light Selami rolünde izlediğimiz şimdilerde Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, Karadağlı’nın turun bittiğini söyleyen; “Ve dönüş zamanı…” paylaşımına ise şu yorumu yaptı:

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“Her fotoğrafın film karesi gibi kardeşim.”

Karadağlı'nın yeni imajına ve macera dolu fotoğraflarına beğeni yağıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı Özgür Ozan

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