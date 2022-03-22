Tamer Karadağlı ve genç aşkı Iraz Yıldız ayrıldı! Fotoğraflar silindi

Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle gündem oluyordu. Birliktelikleri uzun süredir konuşulan çift, sosyal medyadan kendilerine yapılan yorumlarla ilgili geçtiğimiz ay savcılığa başvurmuştu. Tamer Karadağlı sevgilisiyle aşkını noktaladı.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle akıllara kazınan Tamer Karadağlı ve piyanist Iraz Yıldız ilişkisi sessiz sedasız bitti. Habertürk'ün iddiasına göre; çift yaşadıkları fikir ayrılıkları sonucu birlikteliklerini noktaladı.

Ayrılık kararı sonrası Karadağlı ve Yıldız, sosyal medyada birlikte yer aldığı fotoğrafları sildi, takipleşmeyi de bıraktı.



