Tamer Tuna Sivasspor ile anlaşmaya vardı

Demir Grup Sivasspor'da Tamer Tuna dönemi başlıyor. Yiğidolar genç teknik adam ile 1 yıllığına anlaştı. Sezon sonunda Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sivasspor Göztepe'den ayrılan ve ismi Trabzonspor ile anılan Tamer Tuna ile anlaştı. Tamer Tuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığının ardından geçen sezonu Göztepe'de geçirmiş ve sezonu 6. sırada tamamlamıştı.
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