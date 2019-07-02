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Taner Ölmez'in Mucize Doktor dizisindeki partneri Gökçe Akyıldız oldu

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SİNEMA TV  | 02.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

The Good Doctor dizisinin Türkiye uyarlaması Mucize Doktor’da başroller belli oldu.

Taner Ölmez'in Mucize Doktor dizisindeki partneri Gökçe Akyıldız oldu

Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan The Good Doctor’un Türkiye uyarlamasından haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Med Cezir dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve Müslüm filmindeki performansıyla olumlu eleştiriler alan Taner Ölmez’in başrolü üstleneceği duyurulmuştu. Şimdi de bir süredir merak edilen kadın başrol belli oldu.

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Geçtiğimiz senenin en çok izlenen yapımlarından biri olan The Good Doctor’un ülkemizde yayınlanacak olan uyarlaması Pınar Bulut’un kaleminden çıkacak. Deneyimli yönetmen Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği dizi Fox ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Kulislerde dolaşan fısıltılara göre; Mucize Doktor’da Taner Ölmez’e eşlik edecek olan oyuncu, Kırgın Çiçekler adlı yapımla adını duyuran Gökçe Akyıldız olacak. Kırgın Çiçekler'in sevilen ismi Aleyna Solaker de kadroda adı geçen diğer isimlerden.


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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor The Good Doctor Taner Ölmez Gökçe Akyıldız

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