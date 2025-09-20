Mynet Trend

Tanımadığı numara aradı, gördüğü sayılar hayatını değiştirdi! Servet kazandı

Malezya'da bir kadın tanımadığı numaradan gelen çağrıda bulunan numaralarla loto oynadı. Ev hanımı kadının hayatı tamamen değişti.

Malezya'nın Perak eyaletine bağlı Ipoh kentinde yaşayan bir ev hanımı, telefonuna gelen cevapsız spam aramasındaki rakamları kullanarak oynadığı lotodan 1,4 milyon dolardan fazla kazandı.

Tanımadığı numara aradı, gördüğü sayılar hayatını değiştirdi! Servet kazandı 1

NUMARALAR DİKKATİNİ ÇEKTİ

Tanımadığı numaradan gelen çağrıyı cevaplamayan kadın daha sonra telefonunda gördüğü 4526 ve 3106 numaraları dikkatini çekti. Da Ma Cai 1+3D isimli piyangoya bahis yapan kadın, İçgüdülerine güvendi. Sonuç ise hayatını değiştirdi. Şanslı kadın, hayatının bu şekilde değişeceğini hiç tahmin etmediğini ve hala şaşkın olduğunu söyledi.

Tanımadığı numara aradı, gördüğü sayılar hayatını değiştirdi! Servet kazandı 2

