Tanımadığı numara aradı, gördüğü sayılar hayatını değiştirdi! Servet kazandı

Malezya'nın Perak eyaletine bağlı Ipoh kentinde yaşayan bir ev hanımı, telefonuna gelen cevapsız spam aramasındaki rakamları kullanarak oynadığı lotodan 1,4 milyon dolardan fazla kazandı.

NUMARALAR DİKKATİNİ ÇEKTİ

Tanımadığı numaradan gelen çağrıyı cevaplamayan kadın daha sonra telefonunda gördüğü 4526 ve 3106 numaraları dikkatini çekti. Da Ma Cai 1+3D isimli piyangoya bahis yapan kadın, İçgüdülerine güvendi. Sonuç ise hayatını değiştirdi. Şanslı kadın, hayatının bu şekilde değişeceğini hiç tahmin etmediğini ve hala şaşkın olduğunu söyledi.