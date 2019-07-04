Tanısı konulamayan omuz ve kol ağrısına dikkat

SST (Superiol Sulkus Tümörü) denilen kanser türü 2'inci kaburganın üst kısmına, boyuna ve omuza yakın bölgede yapılanıyor burada bulunan sinir ve damarlara bası veya yayılım gösterdiğinden şiddetli omuz ve kol ağrılarına neden oluyor. Geçmişte cerrahi müdahale ile tedavisi mümkün olmayan hastalıkta günümüzde kemoradyoterapiyi takiben cerrahi müdahale de yapılabilir hale geldi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan, Multisipliner bir tedavi yaklaşımı ile bu hastaların yaşam süresinin ve konforunun yükseltilebileceğini belirtti.

Bu tarz tümörlerin klasik akciğer tömürü belirtilerinden farklı belirti verdiğinin altını çizen Doç. Dr. Özkan Demirhan.”His duyusunu sağlayan sinirleri etkiliyor ve kolun hareketini engelliyor. En belirgin özelliği şiddetli omuz ve kol ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu ağrılar zamanla kola doğru yayılıyor ve kolda güçsüzlüğe neden oluyor. Daha ileri boyutta yüzü de etkileyebiliyor. Göz kapağının ya da göz çukurunun içeri kaçması gibi belirtiler gösteriyor.”şeklinde konuştu. Damarsal yapıya baskı veya tutulum olmasından dolayı kolda şişme de görülebilir" dedi.