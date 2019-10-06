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Tanıtım için gittiği geziden 1 yıl sonra gelen tebligatla şoke oldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan Halil Yıldız, ‘Devre mülk tanıtım gezisi’ diyerek götürüldüğü geziden bir yıl sonra evine gelen 8 bin TL’lik icra takibiyle şoke oldu.

Tanıtım için gittiği geziden 1 yıl sonra gelen tebligatla şoke oldu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan Halil Yıldız, bir firma tarafından "Devre Mülk tanıtım gezisi" denilerek, Mayıs 2018 tarihinde Yalova’da bir termal tesise götürüldü.

Yıldız, tanıtım amaçlı gittiği termal tesisi gezip, doldurduğu memnuniyet anketine imza attıktan sonra Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki evine döndü. Olayın üstünden bir yıl geçmesinin ardından kendisine gelen icra takibiyle adeta şoke olan Halil Yıldız (26), 8 bin 141 TL’lik borç ile karşı karşıya kaldı. Kendi adına imzalanmış senetleri görünce şaşkına dönen Halil Yıldız, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Senetlerde bulunan imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden Halil Yıldız, “Ben sadece memnuniyet anketine imza attım. Senetlerdeki imza benim değil” dedi.

"BİZ MAĞDUR OLUYORUZ, BAŞKALARI DA OLMASIN"

Konuyla ilgili açıklama yapan Halil Yıldız’ın babası Mehmet Yıldız ise, “Bir yıl önce çocuğumu arıyorlar. 150 kişilik grup halinde alıp Yalova’ya götürüyorlar. 'Bir anket yapacağız, ankete imza atar mısın' diyorlar. Benim çocuğum da ankete imza atıyor. Aradan bir yıl geçiyor. Evime 8 bin TL civarında icra takibi ediyor. Ben bunu araştırdığımda imzaların asılsız olduğunu, imza sirküleriyle birlikte kanıtladım. Şimdi bunlar hakkında Gebze Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunacağım. Avukat hanımla görüştüğümde bana 100 bin TL’lik senediniz var. 8 bin TL’yi ödemeniz halinde 100 bin TL’yi tahsil etmeyeceğiz dedi.

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Zaten burada imza sirküsü var. Biz bunlara itiraz ettik. Suç duyurusunda da bulunacağız. Biz mağdur oluyoruz, başkaları da mağdur olmasın” dedi.

Kaynak: İHA

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Kocaeli çayırova

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