Tanıtıma günler kala: iPhone 18 Pro ve Pro Max yeni renkleriyle görüntülendi!

Apple’ın, ilk katlanabilir iPhone’unu iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtmasının beklendiği 9 Eylül’de düzenlenecek iPhone lansman etkinliğine yalnızca birkaç gün kaldı. Etkinlik öncesinde Pro modeller, cihazların yakından görülebildiği bir videoda ortaya çıktı.

KOYU VİŞNE IPHONE 18 PRO MAX VE MAVİ IPHONE 18 PRO

Sızdırılan videonun, Koyu Vişne renkli iPhone 18 Pro Max ile Mavi tonundaki iPhone 18 Pro’nun demo cihazlarını gösterdiği iddia ediliyor.



Yakın tarihli bir sızıntıya göre iPhone 18 Pro serisi Koyu Vişne, Siyah ve Gök Mavisi renk seçenekleriyle sunulacak.

Bordo olarak da adlandırılan Koyu Vişne’nin bu yılın öne çıkan rengi olması bekleniyor.



Tasarım açısından yeni iPhone’ların iPhone 17 Pro serisine kıyasla büyük değişiklikler içermesi beklenmiyor. Yeni renk seçeneklerinin en dikkat çekici farklılıklardan biri olacağı öne sürülüyor.



IPHONE 18 PRO VE 18 PRO MAX'İN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Söylentilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, değişken diyafram açıklığına sahip yeni bir ana arka kamera, A20 Pro yonga seti, yeni bir modem ve biraz daha büyük bataryalarla gelecek.

Kaynak: GSMArena