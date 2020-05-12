Tanju Çolak: Kumda bile futbol oynamadın. G.saray'da nasıl oynayacaksın?

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Tanju Çolak, Youtube kanalındaki "Gündemin Kralı" programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu."Avrupa Gol Kralı" unvanına da sahip olan Tanju Çolak, uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan'ın durumunu değerlendirdi ve milli futbolcuyu eleştirdi.

"GALATASARAY KULÜBÜ DARÜLACEZE Mİ?"

Arda Turan'ın Galatasaray'daki hikayesinin bittiğini dile getiren Çolak, "Ben çok merak ediyorum, Arda Turan Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyor? Sen iki yıldır topa vurmadın, top oynamadın. Ben buna şaşırıyorum. Tamam, Galatasaray'la bir aşk vardı ama yaşandı. Ben de oynayayım o zaman, geri döneyim. Benim neyim eksik? Orası bir futbol kulübü. Çok değerli, çok önemli ve şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Bu işler yaşanır, biter. Arda bana göre Galatasaray'daki hikayesini yaşamıştır ve bitmiştir" dedi.

"KUMDA BİLE OYNAMADIN, GALATASARAY'DA NASIL OYNAYACAKSIN?"

Milli futbolcunun Galatasaray'da oynayamayacağını dile getiren tecrübeli futbol adamı, "Arda'ya soruyorum, kumda bile futbol oynamadın. Nasıl oynayacaksın? Biraz antrenmana çıkıp futbol oynasan sorun yok. Bir futbolcunun futboldan uzaklaştıktan sonra futbola dönmesi o kadar zor bir şey ki..." şeklinde konuştu.