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Tankerle tonlarca su taşıdılar ama... Kahreden görüntü!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde, suyunun çekilmesi sonrası binlerce balığın telef olduğu, kalanların da aynı tehlike ile karşı karşıya bulunduğu gölete tankerlerle su taşınmaya devam ediliyor.

Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki göletten tarlaların sulanması nedeniyle üç gün önce su çekilmeye başlamıştı.

Suyun dip seviyelere inmesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri dün başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, tankerlerle çevredeki göllerden aldığı suyu balıkların yaşaması için gölete bırakıyor.

Gölete 170 ton su bırakılmasına rağmen telef olan balık sayısının arttığı görüldü.

Ekiplerin su seviyesinin normale dönene kadar çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

'BAZI BALIKLAR ÖLMEKTEN KURTULDU'

Köy muhtarı Şevket Filiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gölette 4 gündür balıkların telef olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin dün gölete su bırakmak için çalışma başlattıklarını anımsatan Filiz, bu sayede kalan balıkların telef olmaktan kurtulduğunu ifade etti.

Filiz, şöyle konuştu:

"Bazı vatandaşlarımız gölete topladıkları balıkları bırakmış ve balıklar üremiş. 3-4 aydır yağmur yağmıyor. Her yıl bu gölete Şeytan Deresi'nden besleme yapılıyordu. Bundan 15 gün önce de besleme yapıldı ancak bu yeterli olmadı. Valilikten Allah razı olsun, tankerlerle su taşınıyor. Balıklarımız kurtuluyor." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli balık

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