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'Tanrı'nın Eli' olarak biliniyor: Dünyanın en pahalı futbol topu olabilir! Fiyatı dudak uçuklatıyor

03.11.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diego Maradona'nın 1986 yılında Dünya Kupası çeyrek finalinde giymiş olduğu forma 7.1 milyon sterline satılmıştı. Bu yüksek fiyatı duyan birçok kişi oldukça şaşkınlık yaşamıştı. Şimdi ise yine aynı maçta oynadığı 'Tanrı'nın Eli' olarak bilinen futbol topu satışa çıkarıldı.

'Tanrı'nın Eli' olarak biliniyor: Dünyanın en pahalı futbol topu olabilir! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Diego Armando Maradona, dünya üzerindeki en popüler olan futbolcular arasında bulunuyor. Arjantinli başarılı futbolcunun kariyeri sırasında kullandığı eşyalar çok yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Arjantin ve İngiltere arasındaki 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde 'Tanrı'nın Eli' golünü atmak için kullandığı futbol topu bu ay satışa sunulacak. 16 Kasım'da İngiltere'de açık artırma üzerinden satılacak olan futbol topunun fiyatı şaşırtıyor.

3 MİLYON STERLİNE SATILABİLİR

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Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' topunu satmakla görevli müzayedeci, onu 3 milyon sterline satabileceklerini belirtti. Arjantin kaptanı Maradona'nın İngiltere'yi 1986 Dünya Kupası'ndan atmak için unutulmaz iki gol attığı topa 2,5-3 milyon sterlinlik bir tahmin yapıldı. 16 Kasım'da İngiltere'de gerçekleşecek olan açık artırmada satılacak olan top maçın hakemliğini yapan Tunuslu hakem Ali Bin Nasser'e ait.

"AÇIK ARTIRMADA NEREDEYSE HER ŞEY MÜMKÜN"

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Graham Budd Auctions, tarafından satışında önemli rol oynacağı olan top hakkında daha önce 7.1 milyon sterline satılan Maradona'nın formasını hatırlatarak "Maradona forması 7 milyon sterlin kazandı, bu yüzden açık artırmada ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi. “Bizim düşüncemiz, oyunla giyilen hatıraların ekipmandan bir derece daha popüler olduğu yönünde, bu yüzden onu bir şekilde hizaladık.
İstisnai bir öğeniz olduğunda, birden fazla teklif alırsınız ve bazen son kişinin çekmesi uzun zaman alır, bu nedenle açık artırmada neredeyse her şey mümkün, bu yüzden bu kadar heyecan verici." dedi.

BİRAZ MARADONA'NIN KAFASI BİRAZ DA 'TANRI'NIN ELİ'

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Kasım 2020'de 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona, çekişmeli açılış golünün "Biraz Maradona'nın kafasıyla biraz da Tanrı'nın eliyle" atıldığını iddia etti.

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