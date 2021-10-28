SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. "Tansiyonu yükseldi" Lille'den açıklama

"Tansiyonu yükseldi" Lille'den açıklama

28.10.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Brest maçında ıslıklanan ve oyundan çıkarken tepki gösteren Burak Yılmaz hakkında konuştu.

"Tansiyonu yükseldi" Lille'den açıklama
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Lille'nin Brest ile oynadığı maçta taraftarların ıslıklarına maruz kalan ve oyundan çıktıktan tepki gösteren Burak Yılmaz için teknik direktör Jocelyn Gourvennec'ten açıklama geldi.

"BURAK HER ŞEYİNİ VERMEK İSTİYOR"

Burak Yılmaz'ın bu hareketinden dolayı özür dilediğini söyleyen Gourvennec, "Burak Yılmaz sahada her şeyini vermek isteyen bir futbolcu. Kulüplerde, milli takımlarda 3-4 günde bir maç oynanıyor. Yoğun efor sarfediliyor ve yorgunluk olabiliyor. Bunların ardından sonuç istediğiniz gibi olmayınca hüsrana uğramanız normal. Burak'ta da belki tansiyon biraz yükselmiştir." dedi.

Milli futbolcunun iyi oynamak ve gol atmak istediğini söyleyen Fransız teknik adam, "Son zamanlarda gol atamadığı için iyi oynamak ve gol atmak istiyor. Bizim işimiz, onun pozisyon bulması için biraz daha akışkan ve açık oynamak" ifadelerini kullandı.

BU HAFTA RAKİP PSG

Öte yandan Lille, Fransa Ligi'nde bu hafta Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Burak Yılmaz'a büyük ayıpBurak Yılmaz'a büyük ayıp
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Xavi Hernandez geri mi dönüyor?

Xavi Hernandez geri mi dönüyor?

Dönüyor mu? Melo'dan G.Saray açıklaması

Dönüyor mu? Melo'dan G.Saray açıklaması

Fenerbahçe, eski golcüsünü istiyor

Fenerbahçe, eski golcüsünü istiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.