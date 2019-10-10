Tansu Biçer ve Tülin Özen 7 yıldır aşk yaşıyor!

'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde canlandırdığı Arzu karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Tülin Özen, kendi gibi oyuncu olan Tansu Biçer ile aşk yaşıyor. Tülin Özen ve Tansu Biçer tam 7 yıldır beraberler.

Birlikteliklerini kapalı kapılar ardında sürdüren Tülin Özen ve Tansu Biçer sosyal medya hesaplarından aşk kareleri de paylaşmıyor.

Tansu Biçer, şu sıralar Çukur dizisinde Yamaç'ın baş düşmanı olan kötü karakter Yücel'i canlandırıyor.

Tülin Özen ve Tansu Biçer çifti daha çok projeleriyle gündeme gelmek istiyor.



