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Tantuni tarifi: Mersin usulü gerçek tantuni yapımı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Efsane sokak lezzeti, aynı zamanda yöresel bir tarifimiz olan tantuniyi evde hazırlamaya karar verdik. Orijinal tantuni tarifi nasıl yapılır diyorsanız yazımızı mutlaka okumalısınız.

Tantuni tarifi: Mersin usulü gerçek tantuni yapımı

Keyifli ve lezzetli bir yemek istiyorsanız tantuni tarifi için kolları sıvayın sevgili okur. Gerçek bir tantuni yemek istiyorsanız artık bunun için Mersin’e gitmenize gerek kalmıyor! İşte evde en lezzetli pratik tantuni yapımı.

TANTUNİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

200 gram dana antrikot
3 adet yeşil sivri biber
2 adet domates
2 bardak su
Bir adet kuru soğan
Bir avuç kıyılmış maydanoz
Bir çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı sumak
Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

TANTUNİ YAPILIŞI

  • Dana antrikotu minik minik küpler şeklinde doğrayın.
  • Etleri bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar soğuk su ilave edin.
  • Antrikotları suyunu çekene kadar haşlayın.
  • Orijinal tarif için sac tava kullanın. Sac tava yoka wok tavayı tercih edebilirsiniz.
  • Sac tavayı ocakta kızdırın.
  • Bir miktar pamuk yağını tavaya dökün ve üzerine haşlanmış etleri alıp kavurmaya başlayın.
  • İki dakika sonra tavanın içine bir bardak su ve kırmızı toz biberi ekleyin.
  • Etler suyu çekince ince ince dilimlenmiş biberleri tavaya katın.
  • Malzemeler tamamen pişince sıra geldi kabukları soyulmuş küp küp doğranmış domatesleri tavaya eklemeye...
  • Tüm malzemeler piştikten sonra, tavayı ocaktan almadan 1, 2 dakika önce lavaş ekmeğini etlerin üzerine koyun.
  • Lavaş etin yağını çektikten sonra sac tavayı ocaktan alın.
  • Lavaş ekmeğini etlerin üzerine bastırın.
  • Lavaşın içine tantuniyi yerleştirin.
  • Soğanı ince halka şeklinde kesin ve sumakla harmanlayın.
  • Etlerin üzerine kıyılmış maydanozdan serpiştirin.
  • Son adım olarak sumaklı soğandan bir miktar koyun.
  • Lavaş ekmeğini dürüm şeklinde sarın.
  • Afiyet olsun.

ET TANTUNİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Tantuni yaparken sac tava kullanmak bu işin en önemli detaylarındandır. İkinci bir unsur ise etleri minik minik doğramak. Etleri küçük bir şekilde doğramaya zorlanıyorsanız, eti bir saat buzlukta bekletebilirsiniz. Böylelikle çok daha kolay doğrayabilirsiniz.

Et tantuni tarifi yerine tavuk eti kullanarak da bu yöresel yemeği hazırlayabilirsiniz. Tantuni tarifi tavuk ile hazırlanacaksa da tavuğun göğüs kısmı tercih edilmelidir.

TANTUNİ TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Tantuniyi servis yaparken yanına limon ekleyin. Her bir ısırıkta dürüme limon sıkarak afiyetle yiyebilirsiniz.
Minik sarı biber turşuları da tantuninin olmazsa olmazlarıdır.
İnce ince doğranmış kırmızı lahana ve turp da tantuninin yanına çok yakışıyor.

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