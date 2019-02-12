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Tanzim satış kuyruğunda tepkiyle karşılaşan İrfan Değirmenci'den açıklama

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HABER  | 12.02.2019 21:27 | Son Güncelleme

Ankara'da belediyenin tanzim satış çadırının önünde çekim yaparken bazı vatandaşların müdahalesine uğrayan İrfan Değirmenci, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

İrfan Değirmenci, Ankara'da açılan "Halk Sebze" çadırı önünde röportaj yapmak isteyince kuyrukta bekleyen bazı vatandaşların tepkisini çekti. 'Provokatör'lükle suçlanan Değirmenci'nin cep telefonunun kamerası kapatıldı, röportaj yapmasına izin verilmedi.

"KİMSEYİ ZORLA ÇEKMEDİM"

Yaşananların ardından Değirmenci sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kimseyi zorla çekmediğini söyleyen Değirmenci, "Umudum, telefonumu kırmak isteyenlere "ayıptır" diye tepki gösteren kadınlardadır. Tanzim satış kuyruğunda beklemek değil ülkeyi bu hale getirmek, utanmasını bilene utançtır. Kimseyi zorla çekmedim, videonun açıklamalar kısmına yazdım. İşte tüm yaşananlar." dedi.

Tanzim satış kuyruğunda İrfan Değirmenci'ye tepki! 'Çekme' diyerek kameraya saldırdılarTanzim satış kuyruğunda İrfan Değirmenci'ye tepki! 'Çekme' diyerek kameraya saldırdılar
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Anahtar Kelimeler:
irfan değirmenci Ankara tanzim satış çadırı

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Okuyucu Yorumları 98 yorum
Sen haklı olarak gazetecilik yaparsın ama cahiller bunu anlamaz tepki gösterirler oysa oradaki rezilliği vede utancı gösterdin tebrikler başarılar..
işine gelmedi değilmi ucuza mal satılması kriz olsaydı severdin
@uzakyol74 kriz olsamıydı mı? ulan zaten kriz var. kış sebzelerini geçen yıla göre o kuyruktan 2 misline alıyırsun .ığır
@uzakyol74 ŞİMDİYE KADAR NEDEN YAPMADILAR.NEDEN ÜLKENİN ÜRETİM YAPAN TESİSLERİNİ SATTILAR.SEN HALA KAFANI KUMA GÖM.
Kriz olsaydı sadece halk uyanır ve türkiyeyi iyi yönetecek adamları seçer diye sevinirdik belki en fazl.a. Çünkü bu millet başka türlü uyanmaz. Bu arada krizden sadece siz etkilenmiyorsunuz şark kurnazlığı yapmayın. Bizde etkileniyoruz. Üstelik biz iktidardan sosyal yardım da almıyoruz sizin gibi.
@uzakyol74 ülkenin içine ettiler daha neyin kafasını yaşıyorsun ne içiyonuz siz
@ozan016 asıl senin desteklediği parti zamanında ülkenin içine etti ve asıl sen neyin kafasını yaşıyorsun
@maslan_1980_giphi siz akıllanmazsınız. insanlar nerden gelip alıyor neden evinin ordan almıyor diye sorgulamazsın
@cengizergin007 sizlerin kafasını kuma gömdüğünüz gibi mi ?
@uzakyol74 Ülkede serbest piyasa ekonomisi var. Ayrıca ülkede kriz mi keriz ne olduğu daha tam netleşemedi...
@maslan_1980_giphi TEPKİYİ ÜLKENİN İÇİNE EDİP BIRAKANA YAPACAKSINIZ.BU HÜLOĞLARDAN ANCAK ÖLÜNCE KURTULURUZ.
Bu halkı kandıranların ahirette vebali çok ağırdır.Sarayda pirzola 6 lira pazarda biber 24.99 lira.Ah Türk milleti ah.
@yigidinharci_2017 saray herkese açık . pirzola 6 lira ise git sen de ye.
@ekirpitci Ulan işten evine gidecek yol paran yok cebinde, kalkmış burada artislik yapıyosun. Açlıktan nefesin kokuyor, kafanı yana çevir...
@ekirpitci sende beyin varmı? veya beyin diye ne kullanıyorsun? sen saraya gittinmi hiç içine girdin mi
@yigidinharci_2017 o sarayın sokağından geçirmezler srni
Tamam da İrfan'ın artık boşvermesi gerek bu tür şeyleri.Yapacak birşey yok,millet hayatından memnun...Aylarca en ucuz 7-8 TL'ye almaya alışmış,2-3 TL'ye bulunca bırakır mı,ne yapsın! İrfan Değirmencioğlu bazı şeyleri oluruna bırakmalı...
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