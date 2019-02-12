Tanzim satış kuyruğunda tepkiyle karşılaşan İrfan Değirmenci'den açıklama

İrfan Değirmenci, Ankara'da açılan "Halk Sebze" çadırı önünde röportaj yapmak isteyince kuyrukta bekleyen bazı vatandaşların tepkisini çekti. 'Provokatör'lükle suçlanan Değirmenci'nin cep telefonunun kamerası kapatıldı, röportaj yapmasına izin verilmedi.

"KİMSEYİ ZORLA ÇEKMEDİM"

Yaşananların ardından Değirmenci sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kimseyi zorla çekmediğini söyleyen Değirmenci, "Umudum, telefonumu kırmak isteyenlere "ayıptır" diye tepki gösteren kadınlardadır. Tanzim satış kuyruğunda beklemek değil ülkeyi bu hale getirmek, utanmasını bilene utançtır. Kimseyi zorla çekmedim, videonun açıklamalar kısmına yazdım. İşte tüm yaşananlar." dedi.