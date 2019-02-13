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Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

okan.akin okan.akin
ALIŞVERİŞ  | 13.02.2019 21:00 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sebze-meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla kurulan tanzim satış noktaları, zincir marketlerde sebze fiyatlarını aşağı çekti.

İBB tarafından önceki gün 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satış noktalarına vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Sevgililer Günü hediyesi arayanlara...

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi
Sebze-meyvede fiyat artışlarını önlemek amacıyla hayata geçirilen tanzim satış uygulaması kapsamında, kurulan çadır ve mobil araçlarda domates, biber, patates, patlıcan, salatalık, soğan ve ıspanak uygun fiyattan tüketici ile buluşuyor.

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi
Tanzim noktalarındaki uygun fiyatlı satışların, İstanbul'daki zincir marketlerde sebze fiyatlarını aşağı çektiği görüldü.

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi
Zincir marketlerdeki sebze fiyatlarının tanzim satış noktalarındaki seviyeye geldiği dikkati çekti.

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi
Tanzim satış noktaları ve zincir marketlerde domatesin kilosu 3 lira, patates 2 lira, patlıcan 4,5 lira, soğan 2 lira, biber 6 lira ve salatalık 4 liradan satılıyor. Bu arada, söz konusu ürünler dışında marketlerdeki fiyatların değişmediği görüldü.

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi
Öte yandan, tanzim satış noktalarında bulunan 3 kilogramlık alım sınırının İstanbul'daki bazı zincir marketlerde de uygulandığı dikkati çekti. Tanzim satış noktalarındaki ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonuyla Tarım Kredi Kooperatifinden alınırken, zincir marketler ise sattığı ürünleri kendileri tedarik ediyor.

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, dün Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'nda yaptığı açıklamada, "Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Örtüaltı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi ibb sebze Meyve sebze fiyatları

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Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
KELİME YAPIYORDUNUZ REYİSE NE OLDU VATAN HAYİNLERİ ŞİMDİ NEDEN İNDİ FİATLAR YA DEMEKKİ ADAM REYİS GERÇEKTEN VATANDAŞINI KORUYOR DEVLET MANAV OLURMU DİYORSUNUZ KARIŞMIYOR AKP FİATLARI YÜKSELT Dİ DİYORSUNUZ BAKIN SEVMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ AMA VATANDAŞINA HİZMET VE YERİ GELİNCE ÜLKESİ İÇİN DÜNYAYA KAFA TUTAN TEK LİDER KİŞİLİĞİNE CESARETİNE ADAMLIĞINA DURUŞUNA EN ÖNEMLİSİDE VATANDAŞINA HİZMET ETTİĞİ İÇİN SAYGI DUYULMALI SAYIN ERDOĞAN NEDEN BUKADAR DÜŞMAN SAHİBİ VATANINI TOPRAĞINI SATMADIĞI VE KORKMADI BİR VATANDAŞINIDA YEM ETMEDİ O YÜZDE DIŞ GÜÇLER VE CAHİLLER SEVMEZ....!!!!!!!! (MEHMET MUTLU)
Üretim olmazsa vatandaş ucuza sebze ve metve yiyemez.Tanzim satış mağazaları geçici çözümdür.Çiftçi zor durumdadır girdi maliyetleri ucuzlamazsa ilerisi bundan daha kötü olur.
GEÇTİ BORUN PAZARI SÜR EŞEĞİ MEKSİKA SINIRINA DOĞRU MARKETÇİ
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