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Tapas nedir? Tapas nasıl yapılır? İspanyol Tapas çeşitleri neler? İşte 3 farklı Tapas tarifi!

Hande Öztürk Hande Öztürk
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

İspanyolların geleneksel mutfağında oldukça önemli bir yere sahip olan ve İspanya’ya giden herkesin mutlaka denemesi gereken Tapas aslında çok sayıda farklı tarifi bulunan meze ve atıştırmalıklara denk geliyor. İspanya’nın bu meşhur lezzetiyle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, tapas nedir? Tapas nasıl yapılır? İspanyol Tapas çeşitleri neler? İşte 3 farklı Tapas tarifi ve bu eşsiz lezzetle ilgili tüm detaylar...

Tapas nedir? Tapas nasıl yapılır? İspanyol Tapas çeşitleri neler? İşte 3 farklı Tapas tarifi!

İspanyol mutfağıyla yeni tanışanlar tapas nedir sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. İspanyol mutfağının en özel ve en yaygın lezzetlerinden olan bu atıştırmalıklar, kültürün de bir parçası. Bu nedenle özellikle akşamları çok sık tüketiliyor ve farklı çeşitleri ile göz dolduruyor. İşte bu leziz atıştırmalıklarla ilgili tüm detaylar...

TAPAS NEDİR?

Tapas en basit haliyle soğuk ya da sıcak olarak tüketilebilen ve ağırlıklı olarak içkinin yanında atıştırmalık halinde tercih edilen mezelere verilen isimdir. İspanyolların gelişmiş bar kültürünün eşlikçisi olan bu mezeler, geç vakitte çok ağır yemek yemekten kaçınanların tercihi oluyor. Özellikle İspanya’da yoğun bir tapas kültüründen bahsedilebiliyor. Efsaneye göre ise İspanyolların içkilerine toz ya da sinek girmemesi için bardaklarının üstüne tabak koyma alışkanlıklarının bu tabakları mezelerle doldurmaya evrilmesinden bahsediliyor. Tapa kelimesinin anlamı da kapak olarak geçiyor.

TAPAS NASIL YAPILIR?

PARMESANLI DOMATES TAPAS TARİFİ

İspanyol yemekleri Tapas ile oldukça meşhur. Bu nedenle çok sayıda farklı Tapas tarifi bulunuyor ve çok çeşitli mezeler yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi olan parmesanlı domates için de ilk olarak fırın 180 dereceye ayarlanıyor ve domatesler 1 cm kalınlığında kesiliyor. Ardından yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içine yerleştiriliyor. Sonrasında üstüne rendelenmiş parmesan ile tuz, karabiber ve kekik serpiliyor. En son üstüne bir miktar zeytinyağı eklenerek fırına veriliyor. Fırında 15 dakika boyunca bekleyen domatesler fırından alınıp servis ediliyor.

ZEYTİNLİ TAPAS TARİFİ

ZEYTİNLİ TAPAS MALZEMELERİ

  • 200 gram kıyılmış siyah zeytin
  • 3 diş kıyılmış sarımsak
  • 4 yemek kaşığı kadar ince kıyılmış maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı kadar kıyılmış kişniş
  • 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı kadar sirke
  • 1 çay kaşığı kadar pul biber
    Servis için:
  • Kızarmış ekmek dilimleri

Tapas çeşitleri arasında zeytinli bir tarif de mutlaka bulunuyor. Bunun için zeytin, kişniş, maydanoz ve sarımsak gibi malzemeler ince ince kıyılıyor. Ardından bir kasenin içerine konuluyor. Sonrasında üstüne pul biber, sirke ve zeytinyağı eklenip iyice karıştırılıyor. Devamında da bu hazırlanan karışım kızarmış ekmek dilimlerinin üstüne sürülerek servis yapılıyor.

ANÇUEZLİ TAPAS TARİFİ

ANÇUEZLİ TAPAS MALZEMELERİ

  • 4 dilim kızarmış ekmek
  • 4 tane ançuez
  • Yarım limonun suyu
  • 1 tatlı kaşığı kadar kapari
  • 2 tane kurutulmuş ve küp küp doğranmış domates
  • 1 tane ince kıyılmış taze soğan
  • Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz
  • 2 tatlı kaşığı kadar kavrulmuş çam fıstığı
  • 1 çorba kaşığı kadar mayonez

İspanyol tapas çeşitleri hazırlanırken ançuezli bir tarif de tercih edilebiliyor. Bunun için ilk olarak küp küp doğranmış kurutulmuş domatesler, kapari, soğan ve maydanoz bir kabın içerisine alınıp iyice karıştırılıyor. Ardından kızarmış ekmeklerin üstüne bir miktar mayonez sürülüyor. Sonrasında hazırlanmış olan bu karışım ekmeğin üstüne güzelce yayılıyor. En sonda üstlerine de bir parça ançuez ilave ediliyor. Limon suyu da gezdirildikten sonra tercihe göre çam fıstığı serpilerek servis ediliyor.

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