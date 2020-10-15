Tapas nedir? Tapas nasıl yapılır? İspanyol Tapas çeşitleri neler? İşte 3 farklı Tapas tarifi!

İspanyol mutfağıyla yeni tanışanlar tapas nedir sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. İspanyol mutfağının en özel ve en yaygın lezzetlerinden olan bu atıştırmalıklar, kültürün de bir parçası. Bu nedenle özellikle akşamları çok sık tüketiliyor ve farklı çeşitleri ile göz dolduruyor. İşte bu leziz atıştırmalıklarla ilgili tüm detaylar...

TAPAS NEDİR?

Tapas en basit haliyle soğuk ya da sıcak olarak tüketilebilen ve ağırlıklı olarak içkinin yanında atıştırmalık halinde tercih edilen mezelere verilen isimdir. İspanyolların gelişmiş bar kültürünün eşlikçisi olan bu mezeler, geç vakitte çok ağır yemek yemekten kaçınanların tercihi oluyor. Özellikle İspanya’da yoğun bir tapas kültüründen bahsedilebiliyor. Efsaneye göre ise İspanyolların içkilerine toz ya da sinek girmemesi için bardaklarının üstüne tabak koyma alışkanlıklarının bu tabakları mezelerle doldurmaya evrilmesinden bahsediliyor. Tapa kelimesinin anlamı da kapak olarak geçiyor.

TAPAS NASIL YAPILIR?

PARMESANLI DOMATES TAPAS TARİFİ

İspanyol yemekleri Tapas ile oldukça meşhur. Bu nedenle çok sayıda farklı Tapas tarifi bulunuyor ve çok çeşitli mezeler yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi olan parmesanlı domates için de ilk olarak fırın 180 dereceye ayarlanıyor ve domatesler 1 cm kalınlığında kesiliyor. Ardından yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içine yerleştiriliyor. Sonrasında üstüne rendelenmiş parmesan ile tuz, karabiber ve kekik serpiliyor. En son üstüne bir miktar zeytinyağı eklenerek fırına veriliyor. Fırında 15 dakika boyunca bekleyen domatesler fırından alınıp servis ediliyor.