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  4. Tara Mcmillan kimdir? Sihirli Annem’in Eda’sı Tara Mcmillan kaç yaşında? Tara Mcmillan nereli?

Tara Mcmillan kimdir? Sihirli Annem’in Eda’sı Tara Mcmillan kaç yaşında? Tara Mcmillan nereli?

01.12.2020 17:28 | Son Güncelleme:
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Tara Mcmillan kimdir? Sihirli Annem’in Eda’sı Tara Mcmillan kaç yaşında? Tara Mcmillan nereli?

Yepyeni bir kadroyla tekrar çekilecek olan Sihirli Annem dizisinin oyuncuları ile ilgili bilgiler de gelmeye başladı. Son olarak önceki Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster’ın canlandırdığı Eda karakterini Tara Mcmillan’ın canlandıracağı öğrenildi. Peki, Tara Mcmillan kimdir? Tara Mcmillan kaç yaşında? Tara Mcmillan nereli?

Bir dönem ekranların en çok seyredilen dizisi olan Sihirli Annem yepyeni kadrosuyla yeniden çekiliyor. Kısa bir süre sonra sete çıkacak olan dizi yeniden izleyicileriyle buluşacak. Dizinin kadrosunda yer alacak oyuncularla ilgili de bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak dizinin eski versiyonunda Defne Joy Foster’ın canlandırdığı Eda karakterini yeni versiyonda Tara Mcmillan’ın canlandıracağı öğrenildi. Yeniden çekilecek olan dizinin kadrosunda Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Nergis Kumbasar, Lale Başar ve Eylem Yıldız gibi isimler bulunuyor. Peki, Tara Mcmillan kim? Tara Mcmillan kaç yaşında? Tara Mcmillan nereli? İşte detaylar...

Yeni Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın Eda rolü Tara Mcmillan'ın olduYeni Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın Eda rolü Tara Mcmillan'ın oldu

Tara Mcmillan kimdir?

Henüz oyuncuyla ilgili çok detaylı bilgi bulunmuyor. Ancak oyuncunun Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi aldığı biliniyor. Çok sayıda genç ve ünlü oyuncu gibi Unit Talent Management’a kayıtlı olan isim hakkında araştırmalar devam ediyor. Mcmillan çok yakında Sihirli Annem dizisi ile ekranlara gelecek ve izleyicilerin karşısına çıkacak. Şimdiden oyuncunun Sihirli Annem Eda karakterinde nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.

Dizide Perihan karakterini Lale Başar, Suzan karakterini Hande Katipoğlu, Betüş karakterini Açelya Topaloğlu ve Sadık karakterini Emre Altuğ canlandıracak. Sihirli Annem dizisinin eski versiyonunu ilgiyle takip eden televizyon izleyicileri, yeni versiyonunun nasıl olacağını merakla bekliyor.

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