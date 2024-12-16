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Taraftar heyecanla bu haberi bekliyordu! Canlı yayında duyurdu: 'Galatasaray Osimhen'i aldı' Sözleşme detaylarını bile açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.12.2024 11:57
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen'in bonservisinin alınması yönünde çalışmalar sürerken Ertem Şener canlı yayında yaptığı açıklamayla Sarı-Kırmızılılar'ın transferde mutlu sona ulaştığını söyleyerek anlaşma detaylarını açıkladı. İşte detaylar...

Taraftar heyecanla bu haberi bekliyordu! Canlı yayında duyurdu: 'Galatasaray Osimhen'i aldı' Sözleşme detaylarını bile açıkladı!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, tüm dünyada ses getirirken kısa sürede camianın sevgilisi olan yıldız isim için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Sarı-kırmızılıların bonservisini almak için sponsorlarla görüşme gerçekleştirdiği Nijeryalı yıldız için İtalya'dan çok konuşulacak bir haber kaleme alınırken, gazeteci Ertem Şener de canlı yayında çok önemli bir kulüp başkanıyla görüştüğünü açıkladı.

DEVLER PEŞİNDEYDİ

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Avrupa basınında çıkan haberlerde Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Höjlund ve Zirkzee'nin performansından memnun olmadığı, Portekizli teknik adamın Victor Osimhen veya Victor Boniface ikilisinden birinin transfer edilmesini istediği aktarıldı.

Ayrıca Napoli'nin ezeli rakibi Juventus da Osimhen'i ikna etmek için yoğun çaba harcadığı hatta son günlerde Fransız ve İtalyan medyası ise PSG'nin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyebileceğini haberleştirmişti

ERTEM ŞENER: GALATASARAY ALDI

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Galatasaray taraftarının bonservisinin alınması yönünde yönetime yoğun baskı yaptığı ve Sarı-Kırmızılı kurmayların çaba harcadığı Osimhen transferi için heyecanlandıran gelişmeyi Ertem Şener duyurdu.

Şener canlı yayında yaptığı açıklamada ''Çok çok önemli bir kulüp başkanıyla konuştum. Galatasaray 65 Milyon Euro'ya Osimhen'i almış." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME DETAYLARINI DUYURDU

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Sözleşmenin detaylarını dahi duyuran Ertem Şener "Galatasaray oyuncuya 15 Milyon Euro'da oyuncuya vericekmiş, 10 Milyon Euro'da imza parası ödeyecekmiş'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Ertem Şener son dakika galatasaray Osimhen
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