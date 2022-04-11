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Taraftar tesisi bastı, hoca görevi bıraktı!

11.04.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor'da alınan başarısız sonuçlar ve oynanan kötü futbolun ardından taraftarlar, tesisi basmıştı. Bu yaşananların ardından takımın teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Taraftar tesisi bastı, hoca görevi bıraktı!

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden ve son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ardından 17’nci sıraya kadar gerileyen Kocaelispor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi.

Dün alınan Bursaspor mağlubiyetinin ardından Mehmet Altıparmak ve kulüp yöneticileri gece geç saatlerde toplantı yaptı. Uzun süren toplantının ardından kulüp yönetimi ve Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

KRİTİK MAÇTA YENİLGİ

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Bursaspor'un Kocaelispor'u konuk ettiği ve düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ev sahibi takım, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bitci Timsah Park’ta oynanan mücadelede Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Hasan Ayaroğlu ve 64. dakikada Pedro kaydetti. Kocaelispor'un tek sayısı ise 45+3'te Pereira'dan geldi. Kocaelispor’da Semih Karadeniz, 69. dakikada kırmızı kart gördü.

TARAFTARLAR TESİSİ BASTI

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Bir grup Kocaelispor taraftarı, takımın Bursaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından tesislerin önüne gelerek takım aleyhinde sloganlar attı. Polis, tesis içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaklaşık 300 kişilik Kocaelispor taraftar grubu, takımın Bursaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Brunga Tesisleri önünde toplandı. Takım otobüsünün gelişini bekleyen taraftarlar, otobüsün geldiği sırada takım aleyhine sloganlar atarak yönetimi istifaya davet etti. Yaklaşık bir saat boyunca tesis önünde bekleyen taraftarlar futbolculara ve yönetime sloganlar atarak tepki gösterdi. Polis, çevik kuvvet eşliğinde tesis içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"YAZIK GÜNAH BU TARAFTARA"

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Tesis önünde toplanan taraftarlardan Hodri Meydan Taraftar Grubu Başkanı Hakuk Bozo “Gerçekten biz de çok üzülüyoruz. Taraftarlar zorluklarla, mücadelelerle maçlara gidiyor ama takıma verdiği emeğin karşılığını alamıyor ama futbolcu kardeşlerimize bakıyoruz her şeyleri var. Arabaları son model, ceplerinde para. Bu şartlarda bunları göz önüne getirmelerini bekliyoruz. Aldığınız paraların, formanın hakkını verin. İnsanlar gecenin bu saatinde buraya gelerek tepki veriyor. Yazık günahtır bu taraftara" dedi.

Taraftarların tesisin önünden ayrılmasının ardından polis ekiplerinin tesis çevresinde nöbeti devam etti.

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Kocaelispor
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